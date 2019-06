Uomini e Donne/ Natalia e Andrea, la convivenza e Temptation: novità (Trono Classico)

Uomini e Donne è in vacanza da poche settimane ma il pubblico ne sente già la mancanza. In particolare, molti si chiedono come stiano procedendo le storie d’amore nate al trono classico solo pochi giorni fa. Oggi possiamo svelare ulteriori novità sulla coppia Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Di recente, hanno rilasciato dichiarazioni al Magazine di Uomini e Donne, che seguono gli immediati momenti post-scelta. Ma cosa è accaduto subito dopo? Lo svelano finalmente i diretti interessati nel corso di un botta e risposta “di coppia” su Instagram. In primis hanno raccontato com’è stato l’impatto con la vita reale: “All’inizio è stato strano, però posso garantire che tutto va al di sopra delle nostre aspettative. – ammette Andrea – Molto molto meglio di quello che ci aspettavamo.” aggiunge l’ex tronista di Uomini e Donne.

NATALIA E ANDREA, CONVIVENZA DOPO UOMINI E DONNE?

Ma qual è stata la prima cosa fatta subito dopo la scelta a Uomini e Donne? Natalia e Andrea svelano: “Ci siamo soltanto guardati… – e ancora la Paragoni – Io l’ho memorizzato come lo chiamo sempre e cioè Principino, visto che lo chiamo “principino mio“, mentre lui “Amore mio“. Non manca la domanda sulla possibile partecipazione a Temptation Island. I due fidanzatini svelano che: “Ci abbiamo pensato, per adesso stiamo a casa mia e a settembre si vedrà!” Parole che quindi confermano che, al momento, i due hanno deciso di vivere insieme. Si parla infine di litigi: “Se litighiamo spesso? Nemmeno una volta. – e ancora su chi tra loro sia il più geloso – Beh, è lui. Non c’era niente da perdonargli più che altro.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA