Uomini e donne, Nicole evita la scelta?/ La reazione alla richiesta di Carlo

Uomini e donne, Nicole Santinelli bypassa la scelta? Le anticipazioni tv

Nicole Santinelli eviterebbe la scelta a Uomini e donne, o almeno così si direbbe a fronte di una ad una richiesta avanzatale da Carlo. O almeno questo trapelerebbe dai curiosi spoiler TV che Lorenzo Pugnaloni fornisce via Instagram, dal profilo Uomini e donne classico e over, relativamente alle nuove registrazioni del dating show tenutesi tra il 15 e il 16 aprile 2023.

La tronista in attività alla ricerca dell’amore al trono classico di Uomini e donne diventa protagonista di un dialogo infuocato, con il corteggiatore Carlo, al rientro in studio. Il momento TV si apre con la tronista che, dubitando evidentemente della veridicità dell’interesse di lui ad approfondire la loro frequentazione , mette in discussione Carlo, il quale, poi, si difende con una esplicita candidatura alla scelta di lei, tra lui e ogni altro rivale corteggiatore.

Il confronto al trono classico di Uomini e donne

“Nicole sta mettendo un po’ il dubbio su Carlo, lei lamenta che la volta scorsa lui non ha chiesto di Nicole dopo la puntata e

lui risponde che per lui possono anche uscire subito dal programma e che non è tenuto sempre ad informarla”, si apprende dai curiosi spoiler TV di Uomini e donne, che poi proseguono con ulteriori particolari del confronto tra le parti coinvolte- e Carlo ha ribadito che non guarda queste piccolezze, bensì Nicole dovrebbe considerare il fatto che se lei lo scegliesse lui direbbe subito di si”. La reaction di Nicole Santinelli? Almeno per il momento, la tronista non promuove Carlo all titolo di “scelta”, segno che il corteggiatore non sarebbe riuscito a fare breccia, a prima vista, nel cuore di Nicole Santinelli. E non solo. Al contempo, dalle ultime anticipazioni TV, si rileva anche che la tronista voglia prendersi del tempo per meditare sulla scelta da registrare alla corte di Uomini e donne.

