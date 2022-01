Uomini e Donne/ Un figlio per l’ex tronista Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan

Una bella sorpresa per Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, la coppia è in attesa del loro primo figlio. La notizia della nascita è trapelata nel programma spagnolo Socialité in onda su Telecinico. Secondo le notizie trapelate l’influencer sarebbe ancora al primo mese di gravidanza, quindi troppo presto per poter dare l’annuncio ufficiale sui social network.

Per gli esperti di gossip spagnolo però non c’è alcun dubbio Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan dopo due anni dal primo incontro grazie a Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi, adesso sono pronti ad allargare la famiglia con l’arrivo di un bambino.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan amore fin dal primo incontro

Durante il primo incontro tra Fabio Collorocchio e Violeta Mangrinan la donna era impegnata con Julen de la Guerra, un personaggio noto in Spagna per le sue numerose apparizioni all’interno dei salotti televisivi. La Mangrinan però,dopo aver conosciuto in Honduras Fabio non ha resistito al suo fascino e dopo Supervivientes sono diventati inseparabili.

Sia Violeta Mangrinan che Fabio Colloricchio hanno trovato la popolarità grazie al programma Uomini e Donne e la sua versione spagnola Mujeres y Hombres y viceversa. Per amore della donna l’ex tronista italo-argentino ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Madrid.

