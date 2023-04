Uomini e donne, Nicole Santinelli dà della poco di buono a Roberta Di Padua/É scontro

Uomini e donne, Nicole Santinelli rischia la chiusura anticipata del trono classico? Al via lo scontro con Roberta Di Padua

Si infiammano le atmosfere al centro studio di Uomini e donne, con Nicole Santinelli e Roberta Di Padua protagoniste di un acceso scontro. Così come preannunciato dalle ultime anticipazioni TV fornite online dalla pagina Instagram, a cura di Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle nuove registrazioni di Uomini e donne tenutesi l’8 aprile 2023. Il motivo della querelle esplosa tra le parti contrapposte, la tronista attiva al trono classico, Nicole Santinelli, e la dama del trono over Roberta Di Padua? A quanto pare, l’astio covato reciprocamente tra le dirette interessate si eleva all’ennesima potenza, con tanto di accusa piuttosto dura, alle nuove riprese TV di Uomini e donne.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 8 aprile 2023/ Nicole rischia il trono?

“Nicole Santinelli ha avuto l’ennesimo

scontro con #Roberta Di Padua, quest’ultima si sarebbe arrabbiata perché la tronista le avrebbe dato “della poco di buono” e perciò il fuoco delle discussioni si è riacceso di

nuovo -si apprende della querelle, dagli spoiler tv-La tronista non ha fatto esterne”. Nonostante le mancate esterne, tuttavia, la tronista fa discutere sul suo conto e, al riguardo, le anticipazioni TV fanno poi sapere: “ma a “bacchettare” lei e il corteggiatore Andrea Foriglio ci ha pensato l’opinionista #GianniSperti, dicendo che dopo l’episodio di ieri del famoso biglietto, secondo lui i due sono d’accordo e non si fida tanto di questo percorso”. Insomma, il trono classico di Nicole Santinelli sembra non avere vita facile, con la tronista che sarebbe accusata di un accordo top secret con il corteggiatore Andrea Foriglio. Che la tronista rischi la chiusura anticipata del trono classico non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Amici 22, Alessio Cavaliere: "Non é la fine, ma.."/ La reazione all'eliminazione

Nicole Santinelli riconquista il corteggiatore uscente?

Nel frattempo, la diretta interessata intenderebbe riconquistare la corte di Cristian Di Carlo, che ha abbandonato il trono classico: “Nicole ha ribadito che sta pensando se andare a riprendere o no Cristian Di Carlo, il quale ieri aveva deciso di andarsene”. Ma quali sorti attendono il trono classico di Nicole Santinelli, alla corte di Maria De Filippi?

LEGGI ANCHE:

AMICI 22, SAMUELE SEGRETO: CHE SUCCEDE CON ELENA D'AMARIO?/ "Amo le cose impossibili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA