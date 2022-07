Uomini e Donne, nuovi tronisti e registrazioni/ “Quattro volti nuovi sul trono e…”

Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti?

Arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 farà ritorno dopo l’estate, a settembre, con nuovi protagonisti sia per il trono Over che per il trono Classico. Grande attesa per l’annuncio dei tronisti che siederanno sulla poltrona rossa in questa nuova edizione e che, a quanto pare, saranno quattro. Stando infatti a quanto rivelato dal sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, arriveranno molti volti nuovi ma anche uno già conosciuto dal pubblico di Canale 5.

“È possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell’edizione ne arrivi uno/una già conosciuto/a (ex corteggiatore o corteggiatrice)…” annuncia infatti la pagina.

Uomini e Donne, quando inizieranno le nuove registrazioni?

Il nuovo trono di Uomini e Donne potrebbe dunque avere inizio con quattro volti nuovi e ampliarsi nel corso dell’edizione con un protagonista che abbiamo già conosciuto nei mesi scorsi come corteggiatore. Non ci sono però ancora certezze e, dunque, nomi di possibili tronisti. È ancora la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover a rivelare che le prime registrazioni potrebbero esserci o il 24/25 agosto o giusto qualche giorno dopo (il 29/30 agosto per l’esattezza). Dunque si inizierà come di consueto alla fine dell’estate a tornare nello studio di Canale 5 e sono allora conosceremo i nomi dei nuovi tronisti oltre a quello di cavalieri e dame che sono stati riconfermati per la nuova edizione di Uomini e Donne.

