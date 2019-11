Uomini e donne oggi, 1 novembre, non va in onda/ Perché? Trono classico rimandato a..

UOMINI E DONNE OGGI, 1 NOVEMBRE, NON VA IN ONDA

Uomini e donne oggi, 1 novembre, non va in onda. Questa è la novità del momento nella programmazione di Canale5 che prevede uno stop per il programma di Maria De Filippi senza molte sorprese. In particolare, non è la prima volta che i protagonisti di Uomini e donne rimangono seduti in panchina quando ci sono feste in mezzo specie se sono previsti lunghi ponti e scuole chiuse che portano le mamme, soprattutto, a dover gestire “l’emergenza” a discapito della televisione e del pomeriggio d’amore di Canale5. Mediaset ha deciso di lasciare a casa Uomini e donne oggi e, quindi, rimandare la messa in onda del trono classico che in quest’ultima settimana di ottobre è andato in scena solo una volta ovvero ieri pomeriggio non senza scossoni visto che le discussioni tra Alessandro e Giulio continuano così come quelle tra Giulia e i suoi corteggiatori.

TRONO CLASSICO RIMANDATO ALLA PROSSIMA SETTIMANA

Adesso il nodo da sciogliere rimane proprio la messa in onda del trono classico. Al venerdì Uomini e donne ci ha abituato ai giovani alle prese con esterne e baci, ma oggi non sarà così, e allora quando rivedremo Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche? Al momento non ci sono rivelazioni in merito e tutto lascia pensare che i giovani del programma andranno in onda solo la prossima settimana nuovamente al giovedì e al venerdì, ma se così non fosse? Uomini e donne potrebbe regalare al pubblico la prima puntata del trono classico già lunedì facendo slittare il trono over a martedì, mercoledì e giovedì e poi chiudere al venerdì con i giovani del classico. Il resto lo scopriremo solo lunedì quando conosceremo le anticipazioni e quello che andrà in onda.

