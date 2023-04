Uomini e Donne, oggi 24 aprile 2023 non va in onda/ Quando torna?

Uomini e Donne, oggi 24 aprile non va in onda

Oggi, lunedì 24 aprile 2023, Uomini e Donne non va in onda. In occasione del ponte del 25 aprile, il dating show di Maria De Filippi ha deciso di prendersi qualche giorno di stop. Il programma pomeridiano di Canale 5 non è andato in onda neppure venerdì 21 aprile: al suo posto uno speciale sul Serale di Amici, prima della puntata di sabato 22 aprile. Ponte quindi anche per tornisti, dame e cavalieri: Uomini e Donne non sarà trasmesso né oggi, lunedì 24 aprile, né domani, martedì 25 aprile.

Oggi al suo posto, a partire dalle ore 14:05, subito dopo Beautiful (salta quindi anche la soap opera “Terra Amara”), andrà in onda la replica della prima puntata della seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. A seguire andranno in onda la striscia pomeridiana di Amici 22, la finestra dedicata a L’Isola dei Famosi, la soap “Un altro domani” e Pomeriggio Cinque.

Quando torna in onda Uomini e Donne

Uomini e Donne tornerà in onda mercoledì 26 aprile, dalle 14.45 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, mercoledì sarà trasmessa la prima parte della puntata registrata sabato scorso. Si dovrebbe iniziare con Gemma Galgani che sta conoscendo un nuovo cavaliere. Dure critiche per Elio, che vorrebbe continuare la conoscenza con Paola. Scontro tra Aurora e Armando, in cui è intervenuto anche Riccardo. Per quanto riguarda il trono classico, Nicole Santinelli e Andrea Foriglio si sono baciati, mentre Luca ha chiarito con la corteggiatrice Alessandra. Ricordiamo che Uomini e Donne dovrebbe andare in onda fino alla fine di maggio.

