Uomini e Donne oggi 26 dicembre non va in onda/ Appuntamento nel 2023 con le scelte…

Uomini e Donne in pausa per le festività natalizie

Come ogni anno, Uomini e Donne si ferma per le festività natalizie. L’ultima puntata del 2022 del dating show di canale 5 è stata trasmessa mercoledì 21 dicembre. Uomini e Donne, però, non si ferma solo per Natale, ma per tutte le festività. Diversamente dal Grande Fratello Vip 2022 che va in onda anche questa sera con una puntata imperdibile, Uomini e donne si ferma ufficialmente. Per rivedere Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari seduti sulle poltrone da opinionisti e tutti i protagonisti sia del trono classico che del trono over sarà necessario aspettare il 2023.

La prima puntata del 2023 del programma dell’amore sarà trasmessa lunedì 9 gennaio alle 14.45. Per vedere l’evoluzione delle frequentazioni dei cavalieri e delle dame del trono over, dunque, sarà necessario aspettare ancora un po’.

Le scelte di Lavinia Mauro e Federico Nicotera

Le puntate del 2023 saranno dedicate anche ai percorsi dei tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera, ormai prossimi alla scelta finale. Dopo la scelta prima di Federica Aversano e poi di Federico Dainese di abbandonare il trono da single, per Lavinia e Federico Nicotera si avvicina il momento della scelta. Lavinia si sta concentrando sui due Alessio che, pur essendo molto diversi, sono riusciti a conquistare le sue attenzioni.

Federico Nicotera, invece, si sta dividendo tra Carola e Alice. Per entrambe, il tronista prova un fortissimo interesse anche se non mancano le discussioni. Attratto sia da Alice che da Carola, con chi deciderà di lasciare la trasmissione? Lo scopriremo nel 2023.

