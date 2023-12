Uomini e Donne oggi 8 dicembre non va in onda perché?/ In pausa per l’Immacolata: al suo posto…

Uomini e Donne: perché oggi 8 dicembre non va in onda

Uomini e Donne oggi, venerdì 8 dicembre, non va in onda. Il programma di Maria De Filippi si ferma per la prima festività natalizia di dicembre, esattamente come fatto negli anni precedenti. In tutte le stagioni televisive, infatti, tutti i programmi di Maria De Filippi, da Uomini e Donne ad Amici, si fermano durante le festività. Prima della lunga pausa natalizia, Uomini e Donne si ferma già oggi così come il daytime di Amici 2023.

Al posto del dating show dedicato all’amore che, da anni, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, canale 5 trasmette una doppia puntata de La promessa, la soap opera che farà compagnia ai telespettatori fino alle 17 quando andrà regolarmente in onda il nuovo appuntamento di Pomeriggio 5.

Uomini e Donne torna in onda lunedì 11 dicembre

Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda lunedì 11 dicembre con una nuova puntata nel corso della quale Maria De Filippi si soffermerà su Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua che, dopo il ritorno nel parterre del trono over del cavaliere salernitano, hanno deciso di riprovarci. Alessandro e Roberta racconteranno così, di essersi baciati durante la cena che si sono concessi dopo la scorsa registrazione.

Spazio, poi, a Ida Platano che sta continuando a frequentare sia Mario che David mentre il colpo di scena lo regaleranno Marcello Messina e Jasna che, dopo le dichiarazioni importanti delle scorse puntate, annunceranno la decisione di chiudere la frequentazione.











