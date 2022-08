Uomini e Donne, perché Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati?/ I motivi…

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono detti addio, cosa è successo?

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati. Secondo il Portale The Pipol Tv tra i due sarebbero sorte incomprensioni a causa di differenti desideri lavorativi. L’ex tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbero detti addio circa un mese fa. Gli indizi non erano mancati. Da alcune settimane i due non si scambiavano like sui social e non si mostravano più insieme. Le ultimi immagini risalgono allo scorso giugno quando i due avevano partecipato insieme alle registrazioni di un programma di cucina che andrà in onda il prossimo autunno. Da quel momento, dopo quella registrazione, di loro si erano perse le tracce. Cosa è successo tra i due? E’ il portale The Pipol Tv a rivelare cosa è successo. Sembrerebbe che tra i due ci siano state accese discussioni.

Davide Donadei sognava il Grande Fratello Vip mentre Chiara Rabbi inseguiva nuove opportunità di lavoro. La crisi post covid si era abbattuta sul ristorante che Davide aveva in Puglia e per questo motivo l’ex tronista aveva ritenuto che il reality potesse essere una valida alternativa per racimolare un po’ di soldi. Anche Chiara nel frattempo era alla ricerca di nuove esperienze in tv. Proprio la voglia di popolarità avrebbe intaccato la loro relazione che sarebbe terminata nel giro di poco tempo. Sui social sono piovuti commenti negativi e c’è chi ha scritto: “Lavorare seriamente ovviamente non se ne parla. Fare soldi facili senza fare niente è l’obbiettivo di tutti i giovani oggi. Bene. Vuol dire che ci saranno più posti di lavoro liberi”.

Nella scorsa settimana, dopo aver confermato la rottura con Davide Donadei, Chiara Rabbi era tornata sui social. La ragazza era stata accusata di essere particolarmente gelosa di Davide e questo suo lato del carattere avrebbe intaccato il loro rapporto. Il gossip era stato diffuso da Deianira Marzano dopo la segnalazione di un utente: “Deia io sono di Taranto ma tengo due amiche che lavorano vicino a Davide e mi dicono che lei era troppo ma troppo gelosa, non sopportava neanche se lui era gentile ai tavoli con le ragazze, lei faceva subito storie e lui non aveva voglia di andare, solo era proprio necessario..penso che sia impossibile vivere così, mi dispiace per lei penso sia vero che stia male”, aveva scritto.

Chiara Rabbi sentendosi chiamata in causa aveva però deciso di intervenire: “Ragazzi buongiorno mi sto preparando per uscire sto un po’ di corsa ci tenevo a dire una cosa stanno girando miliardi di voce troppo pompate adesso improvvisamente sono un mostro. No, non lo sono, non lo sono mai stata. Non sono proprio quella che mi descrivete, ecco. Poi non so perché così tanta gente si inventa o mette bocca in cose mai successe. Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene e mi stimano e mi rispetto. Grazie a Dio sto a posto così, poi per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.











