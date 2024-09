Perchè oggi è saltata la registrazione di Uomini e Donne? Mercoledì scorso, il 4 settembre, gli studi Elios hanno riacceso le luci per la seconda registrazione del programma. Durante le riprese è stata annunciata Martina De Ioannon come nuova tronista. Pare che la ragazza si sia già pronunciata sui suoi corteggiatori, ammettendo che non le piace nessuno di loro. Francesca Sorrentino, invece, si è detta molto felice dei ragazzi scesi per lei. Intanto, i fan del programma aspettavano con ansia le registrazioni di mercoledì 11 settembre 2024, eppure sono state posticipate a giovedì 12. Il perchè ancora non è ben chiaro, ma sicuramente si tratta di problemi di organizzazione interna.

Di certo la nuova edizione è partita col botto: Uomini e Donne sta già facendo girare la testa a tutti dopo i primi spoiler sulle prime registrazioni, divulgati da Lorenzo Pugnaloni, che segue il programma dal vivo e poi informa i fan sui social. Grazie alla sua partecipazione abbiamo già scoperto tante chicche, come il confronto acceso tra Mario Cusitore e Armando Incarnato, oppure gli spoiler su Gemma Galgani, che ancora una volta parteciperà da single in puntata. Per lei arriverà Raffaele, cavaliere che tempo fa si era presentato per corteggiare Barbara De Santis, anche lei presente nella nuova edizione.

Sulle registrazioni di Uomini e Donne del 12 settembre 2024 non si sa ancora molto, anche se Lorenzo Pugnaloni ha fatto un’ipotesi molto verosimile, quella di vedere un confronto tra Claudia e Alessio in studio. Si dovrebbe continuare poi con i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne: Michele Longobardi, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, soffermandosi prevalentemente su Alessio, che è l’unico sconosciuto a livello mediatico. Insomma, non ci resta che scoprire cosa succederà domani grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne dopo la registrazione del 12 settembre 2024.

Probabilmente, si parlerà anche di Gemma Galgani, che sta proseguendo con molte conoscenze, mentre resta aperto il dubbio su Ida Platano, la quale nella prima registrazione aveva rifiutato di rimanere, mentre nelle ultime ore sono spuntati i rumor su un suo ripensamento. In studio pare poi che non ci sarà Mario Cusitore, che all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne 2024/2025 si era (quasi) dichiarato per Cristina Tenuta. Le puntate andranno in onda a partire dal 23 settembre 2024, e saranno visibili su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.