Giovedì 12 settembre 2024 si continuerà con le riprese delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. L’ultima ripresa c’è stata la settimana scorsa, mercoledì 4, con l’annuncio di Martina De Ioannon nuova tronista del programma. Lorenzo Pugnaloni nelle scorse ore ha dichiarato che in studio potremmo vedere anche un confronto tra Claudia e Alessio, i quali si sono lasciati dopo una breve storia d’amore. Il loro apparente idillio d’amore si è trasformato in un vero e proprio dramma, dato che la rottura è avvenuta a quanto pare in modo molto poco sereno. I due avevano costruito un rapporto di alti e bassi e si erano già lasciati in passato a causa dei vari problemi di comunicazione che affliggevano la coppia.

Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni, che come sempre assiste alle registrazioni del programma, ha pubblicato una storia di Instagram in cui dice che in studio durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 settembre 2024, potrebbero arrivare anche Claudia e Alessio, lasciatisi di recente. Per ora i due non hanno ancora confermato nulla sulla “separazione”, ma hanno addirittura smesso di seguirsi sui social, il che rende palese che ci sia qualcosa che non ha funzionato a dovere. La loro storia era nata proprio nel parterre la scorsa edizione.

Uomini e Donne, perchè Claudia e Alessio si sono lasciati? Il pubblico vuole sapere

Claudia e Alessio torneranno a Uomini e Donne? Corrono i rumor sulla coppia, che probabilmente sarà presente nella terza registrazione domani 12 settembre 2024. In attesa delle conferme da parte di Lorenzo Pugnaloni, corrono le indiscrezioni su cosa succederà in puntata. Di certo non mancheranno i confronti tra le coppie “scoppiate”, e i fan non vedono l’ora di capire cosa sia successo a Claudia e Alessio, che solo pochi mesi fa si erano presentati a Verissimo nel pieno della loro storia d’amore.

Secondo quanto trapelato poco fa, la registrazione di Uomini e Donne del 12 settembre 2024 potrebbe essere l’occasione perfetta per capire finalmente cos’è successo. Durante le riprese si continuerà poi con gli altri protagonisti del programma, come Gemma Galgani e i nuovi tronisti, che inizieranno a conoscere in modo più approfondito i corteggiatori e le corteggiatrici. In quanto alla data di inizio, Pugnaloni ha confermato che Uomini e Donne andrà in onda il 23 settembre 2024, dopo un periodo di grandi slittamenti dati dal fatto che serviva pianificazione e spazio per Temptation Island autunno.