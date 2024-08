Sta per ricominciare Uomini e Donne e proprio ieri, mercoledì 28 agosto 2024 sono partite ufficialmente le nuove registrazioni della prossima edizione in partenza da settembre. Tante novità con i nuovi tronisti, anche se la quarta sedia rossa è vuota e lascia un grosso dubbio al pubblico: sarà di Ida Platano? Questo non possiamo ancora saperlo, e dobbiamo attendere le prossime registrazioni, quando saranno? Secondo i rumor diffusi da Lorenzo Pugnaloni, che proprio ieri era presente in studio per dare le anticipazioni di Uomini e Donne, non c’è ancora una data precisa per le prossime riprese, che potrebbero essere oggi giovedì 29 agosto 2024 oppure anche settimana prossima.

Stefano De Martino: "Io e Belen Rodriguez? Ecco come sono oggi i rapporti"/ "Ho sentito Maria De Filippi e…"

Gli studi Elios di Roma non si fermano mai, e questo lo sappiamo: Maria De Filippi dedica tanto del suo tempo insieme alla redazione per scegliere i personaggi migliori che appassioneranno il pubblico da casa. E c’è da dire che in effetti la prima registrazione è partita col botto, con Mario Cusitore che, entrato solo per un confronto con Ida, si è seduto nel parterre maschile per corteggiare Cristina Tenuta, la dama bionda che non ha ancora aperto il suo cuore a nessuno.

Uomini e Donne, Alex Migliorini e Manuel Pirelli si sposano/ L’ex tronista del trono gay ha detto ‘sì’

Uomini e Donne 2024, quando è la prossima registrazione? Lorenzo Pugnaloni risponde

Poi la risposta al grande dilemma dell’estate: Gemma Galgani torna a Uomini e Donne? Ebbene sì, la dama torinese si è ripresentata in studio insieme ad alcuni della vecchia guardia, come Armando Incarnato che dopo un periodo di latitanza si è ripresentato più agguerrito che mai con Mario Cusitore, il quale ha tradito Ida Platano, sua amica ormai da molti anni. Secondo lui, il radiofonico napoletano l’avrebbe solo presa in giro per ottenere fama, e in puntata non ha esitato a dirglielo. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e “talpa” per eccellenza di Uomini e Donne, ha aggiornato subito i fan, rispondendo alla domanda su quando è la prossima registrazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono lasciati?/ Parla lui: “Farò di tutto…”

Purtroppo nemmeno lui conosce la data precisa, un’informazione che ancora non è uscita dallo studio di Maria De Filippi. Intanto, il pubblico pare entusiasta per i tronisti scelti, tra cui Francesca Sorrentino di Temptation Island e Michele Longobardi, che lo scorso hanno aveva conquistato tutti per la sua particolare ironia, tanto da essere paragonato dalla conduttrice stessa a Stefano De Martino. Spunta poi Alessio, sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Una sedia resta però vuota, la quarta, e i fan del noto dating show sospettano si tratti proprio di Ida, che lo scorso anno è stata seguitissima dal pubblico.