Uomini e Donne/ Quando sceglie Giulio Raselli? Giulia scrive che… (Trono Classico)

Che fine ha fatto Giulio Raselli? È mistero su quanto stia accadendo al tronista di Uomini e Donne. Giulio avrebbe dovuto fare la sua scelta solo qualche giorno fa eppure nel corso della registrazione di lui non c’è stata traccia, né tantomeno delle sue corteggiatrici. Una novità che ha acceso la curiosità dei fan di Uomini e Donne che, ad oggi, continuano a chiedersi cosa sia accaduto e perché la scelta sia saltata ancora una volta nonostante l’annuncio di alcuni giorni fa dello stesso Raselli. Partiamo col dire che non ci sono stati aggiornamenti rilevanti nelle ultime ore: l’assenza in studio di Giulio potrebbe essere dovuta a varie possibilità, tra le quali la decisione di entrambe le sue papabili scelte di non presentarsi in studio. Giovanna Abate e Giulia D’Urso potrebbero aver deciso, in seguito alloe esterne finali, di non presentarsi in studio.

Uomini e Donne, Giulio Raselli: a quando la scelta? Le parole della D’Urso

L’assenza di Giulio Raselli nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne potrebbe però essere sinonimo di una scelta differente. Il tronista potrebbe aver deciso di non scegliere in studio e di farlo dunque altrove in un secondo momento. Si tratta al momento soltanto di supposizioni alle quali possono essere allegati indizi, visto che sui social nessuno dei tre protagonisti lancia messaggi importanti e inerenti a questa situazione. L’unica a rompere il silenzio dopo la registrazione di pochi giorni fa è Giulia D’Urso. Su Instagram la corteggiatrice ha pubblicato un suo selfie affiancato ad una frase che, tuttavia, non dà indizi in merito a tutta questa vicenda. “C’è una strada immaginaria che va dagli occhi al cuore”, queste le sue parole.

