Uomini e donne, Raffaella Mennoia attacca Matteo e Valeria?/ “Gente disonesta…”

Desta clamore mediatico la rottura post-Uomini e donne tra i protagonisti di una delle ultime scelte registratesi al dating-show, ovvero Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I due ormai ex hanno dato annuncio via social della loro rottura definitiva, che stando alla testimonianza riportata in rete dall’ex tronista è stata maturata di comune accordo dai due dopo il recente rientro in Italia di lui da un viaggio che Matteo ha intrapreso con i familiari in Irlanda e Inghilterra, che lo ha fatto emergere tra i grandi assenti al compleanno della scelta, Valeria. Le voci sulla crisi d’amore tra i due giovani ex volti del trono classico di Uomini e donne aleggiavano da tempo e i diretti interessati hanno dato conferma del loro addio in questi giorni.

Nel dettaglio, tra le righe della sua testimonianza seguita a quella di Matteo, Valeria Cardone scrive via social testualmente: “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”. Insomma, nel messaggio la giovane sembra voler non solo confermare le voci in circolo sul suo conto e su Matteo, ma anche invitare i detrattori a mettere fine alle continue contestazioni web che la tacciano insieme a Ranieri di mancata veridicità palesata con la loro lovestory vviata a Uomini e donne -ritenuta da qualche utente artefatta- nei riguardi del pubblico per piccolo schermo.

Raffaella Mennoia replica a Matteo e Valeria: il sospetto del web

In concomitanza con le verità di Matteo e Valeria è emersa in rete anche quella che una parte del web considera come una sospetta reazione d’ira dell’autrice tv di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, alle testimonianze social dei due ex sulla loro lovestory: “Gente disonesta, non aggiungo altro”, si legge nel messaggio social ripreso. Che quest’ultimo sia una replica a Matteo e Valeria? La stessa autrice tv, ora, chiarisce via Instagram stories: “Buongiorno, in riferimento al mio ultimo post, non vorrei deludere ma non c’entra nulla Uomini e Donne”.

