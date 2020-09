Uomini e donne, registrazione/ Anticipazioni oggi 25 settembre: Lucrezia risponderà..

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE DI OGGI, 25 SETTEMBRE

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una vecchia puntata registrata ormai oltre dieci giorni fa ma, intanto, i protagonisti saranno oggi in studio per una nuova registrazione che, a questo punto, vedremo i primi giorni di ottobre, cosa succederà e cosa andrà in scena? La prima protagonista sarà proprio Gemma Galgani. Nell’ultima registrazione, ancora non andata in onda, la dama torinese ha conosciuto due nuovi spasimanti e ha deciso di tenerne uno ma non sono mancate le discussioni quando Armando ha rivelato di aver ascoltato una telefonata in cui Paolo ammette di aver cercato Gemma solo per la popolarità. Inutile dire che l’argomento verrà nuovamente a galla perché i fan sono sicuri che nella nuova registrazione di oggi ascolteremo i famosi commenti della dama post puntata. Cosa sarà successo e come avrà preso le parole di Armando su Paolo?

LUCREZIA RISPONDERA’ ALL’ULTIMATUM?

Dall’altro lato abbiamo la bella Lucrezia. La corteggiatrice del “trono classico” alla corte di Gianluca, ha deciso alla fine di uscire anche con Armando del trono over e proprio il suo tronista le ha dato sette giorni per decidere e prendere una strada o l’altra. Anche nell’ultima registrazione di Uomini e donne i due hanno discusso per la stessa cosa perché Gianluca non manda giù il fatto che lei esca ancora con tutti e due. Oggi pomeriggio in studio finalmente rivelerà la sua decisione finale tra i due uomini oppure andrà avanti con entrambi perché indecisa? Discussioni, liti e altre rivelazioni terranno compagnia al pubblico che, però, dovrà attendere ottobre per capire di cosa si tratta.



