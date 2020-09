Uomini e Donne/ Anticipazioni 25 settembre: Jessica e Davide, odio e amore?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 25 SETTEMBRE

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 25 settembre, alle 14.45, su canale 5, subito dopo l’appuntamento con la soap opera Una vita. Quella che si conclude oggi è stata una settimana ricca di colpi di scena. Uno dei momenti che ha appassionato maggiormente il pubblico è stato quello che ha avuto come protagonisti Armando Incarnato del trono over e il tronista Gianluca De Matteis che si stanno contendendo le attenzioni della corteggiatrice Lucrezia che non ha ancora deciso se continuare a conoscere il tronista o concetrarsi su Armando. Un triangolo amoroso che ha scatenato anche una lite tra Armando e Gianluca con lo studio schierato in massa con il tronista. Protagonista assoluta della settimana, poi, è stata anche Gemma Galgani che si sta dividendo tra Paolo e Biagio. Cosa accadrà, invece, nella puntata odierna?

L’ESTERNA DI JESSICA ANTONINI E DAVIDE LORUSSO

Grande protagonista dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne dovrebbe essere Jessica Antonini anche se non ci sono anticipazioni ufficiali. La tronista è sempre più presa da Davide Lorusso nei confronti del quale ha anche manifestato gelosia. A scatenare una piccola crisi tra Jessica e Davide è stata, inconsapevolmente, Sophie Codegoni. Davide, infatti, nelle scorse puntate, ha spiegato che sarebbe uscito con la tronista bionda solo per curiosità dando il via ad un duro confronto con Jessica. Tra la tronista e il corteggiatore, però, è tornato il sereno e, nella puntata odierna, dovrebbe essere trasmessa una delle ultime esterne prima della scelta a sorpresa che potrebbe essere sorpresa la prossima settimana.

NICOLA VIVARELLI SOTT’ACCUSA

Nicola Vivarelli tornerà al centro dello studio? Il corteggiatore 26enne, nella puntata trasmessa il 24 settembre, è finito sott’accusa per l’interesse mostrato nei confronti di Selene, una corteggiatrice 19enne scesa per l’appuntamento al buio con Gianluda De Matteis e Davide Donadei. Il tronista romano ha già dichiarato di non provare interesse nei suoi confronti, ma quale sarà la reazione di Davide Donadei? Selene finirà sott’accusa al punto da lasciare lo studio come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Accuse saranno rivolte anche a Nicola che, dopo aver corteggiato Gemma Galgani, ha deciso di tuffarsi su ragazze più giovani.



