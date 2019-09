Uomini e donne/ Registrazione: Giulio sbotta contro Veronica! (Trono Classico)

Un’altra registrazione al cardiopalma per il trono classico di Uomini e donne ieri. Il programma e i nuovi tronisti devono iniziare a camminare da soli visto che la carrellata di ospiti da Temptation Island si è ormai conclusa, e come farlo se non con una puntata piena di polemiche e scontri? Da una parte c’è Maria De Filippi pronta a prendere le difese della sua collaboratrice e braccio destro Raffaella Mennoia a discapito di Teresa Langella (dopo tutte le polemiche del mese scorso) e la risposta di quest’ultima, dall’altra c’è il triangolo formato da Giulio, Veronica e Alessandro. La corteggiatrice sta ancora uscendo con tutti e due i tronisti dicendosi disposta a conoscerli entrambi. La prima novità è arrivata settimana scorsa, durante l’ultima registrazione in cui Veronica ha ammesso di essersi trovata molto bene con Alessandro, e ieri? A quanto pare è successo lo stesso e questo ha spinto Giulio Raselli a dare di matto.

UOMINI E DONNE: GIULIO RASELLI SI SCONTRA CON VERONICA

In particolare, quando il tronista, ex non scelta di Giulia Cavaglià, si è accorto di questa differenza di comportamento e di “legame” ha sbottato contro Veronica e, alla fine, l’ha accusata di essere falsa e di voler tenere i piedi in due scarpe. Uomini e donne inizierà il suo percorso solo domani, con i protagonisti del trono classico. I nuovi tronisti sono pronti a farsi conoscere e le novità non mancheranno visto che Giulio e Veronica sono destinati a diventare “il primo scoglio” di questo trono insieme a Javier Martinez e il suo comportamento ambiguo fuori e dentro lo studio.

