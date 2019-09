Uomini e donne, registrazione/ Anticipazioni: Sara e Javier ancora.. (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO

Uomini e donne si prepara a tornare in onda oggi ma, a quanto pare, saranno ancora i senior ad occupare la scena almeno fino al prossimo giovedì quando, a quel punto, dovrebbero debuttare i nuovi quattro tronisti. Alessandro, Giulio, Sara e Giulia hanno già messo in cantiere ben tre puntate e oggi faranno lo stesso con la quarta. I nuovi tronisti sono chiamati a tornare in studio oggi pomeriggio per una nuova registrazione del trono classico che, a questo punto, sembra che andrà in onda già la seconda settimana di ottobre, conti e programmazione permettendo. I nuovi tronisti saranno in studio per la quarta volta e forse lo fanno in solitaria questa volta visto che le coppie di Temptation Island e Filippo Bisciglia hanno già presto parte alle registrazioni delle prime tre puntate. Cosa succederà allora a questo punto? I quattro tronisti saranno in grado di camminare da soli?

UOMINI E DONNE, COSA E’ SUCCESSO TRA SARA E JAVIER?

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne è successo un po’ tutto proprio per via di Javier Martinez e della segnalazione che, era nell’aria già da un po’, ma che alla fine l’ha travolto. Cosa è successo di preciso? Semplice. Sembra proprio che il bel tentatore non solo abbia preso in giro tutti a Temptation Island, in quanto vi ha preso parte ma era già fidanzato, ma sembra che abbia fatto lo stesso anche a Uomini e donne. La fidanzata aveva taciuto convinta che lui non arrivasse a tanto ma, alla fine, quando lo ha visto (o meglio sentito) tra i corteggiatori di Sara in questa nuova edizione del trono classico, ha fatto venire tutto a galla. Cosa sarà successo dopo la puntata? La tronista lo ha eliminato in lacrime ammettendo di provare qualcosa di importante per lui e dietro le quinte potrebbe essere successo di tutto. Rivedremo Javier in studio con la sua verità? I due si saranno rivisti dopo la puntata?

