Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti ci riprovano?/ “A Capodanno..”

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti tornano a vedersi

Il ritorno in TV di Uomini e donne, suggellatosi con la nuova puntata ripresa il 6 gennaio 2023, vede Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti segnare il loro ritorno di fiamma. O almeno questo é stando alle annesse anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, a cura di Lorenzo Pugnaloni. Al rinnovato appuntamento di Uomini e donne, nel dettaglio, i due ritrovati conoscenti intimi -reduci dall’interruzione dei loro rapporti per un sentimento della dama non corrisposto da parte del cavaliere- rivelano di essersi rivisti. Il ritorno di fiamma si é registrato nel mezzo delle vacanze natalizie, come rivelano i due protagonisti TV del trono over. Più precisamente Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti riescono a rivedersi per trascorrere il Capodanno 2023 insieme. E per l’occasione i due ritrovati conoscenti di Uomini e donne tornano a rivedersi, incontrandosi a metà strada, per poi dare il benvenuto al nuovo anno 2023 e dire addio al 2022 tenendosi in compagnia. Questo, nella scelta di darsi una nuova chance, per il prosieguo della loro frequentazione. Ma in che rapporti si dicono i due volti over di Uomini e donne?

Riccardo Guarnieri si apre sul rapporto con Gloria Nicoletti

Per il Capodanno 2023 i due si ritrovano a metà strada, tra Taranto e Roma, le rispettive città di residenza del cavaliere e la dama. La capitolina si dichiara colpita da Riccardo, dicendosi stregata dal fatto che in intimità lui sia diverso rispetto a come appare in TV: con lei, fuori dal contesto tv del trono over, lui sa essere geloso e al tempo stesso affettuoso, nella giusta misura. Incalzato sui sentimenti come la dama, poi, Riccardo Guarnieri dal suo canto ammette di provare sentimenti positivi verso Gloria Nicoletti, senza però usare i termini di una dichiarazione d’amore.

Che il tarantino possa frenare la capitolina, rispetto alla ripresa dei loro contatti? Staremo a vedere cosa accadrà a Uomini e donne.

