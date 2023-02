Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: Gloria é una furia/ Spunta la chat con una 21enne

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti finiscono di nuovo in crisi

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti che, per la quota trono over, vivono il preludio di una rottura per una chat del tarantino con una 21enne. O almeno questo é quanto trapela dalle anticipazioni di Uomini e donne classico e over, fornite via Instagram sulla nuova puntata del dating show registratasi a Roma il 28 gennaio 2023 scorso. Al centro studio del trono over, emerge che Riccardo e Gloria abbiano convenuto di sospendere la loro conoscenza. Questo, nonostante Riccardo sia in collera per la decisione sofferta, dopo che qualche ora prima i due conoscenti si sarebbero parlati di un’uscita di coppia da Uomini e donne. “Dopo diversi tira e molla hanno deciso di chiudere… Riccardo ci è rimasto male perchè ieri gli aveva detto che sarebbe uscito con lei dal programma….poi oggi dopo questi

episodi ha detto di no”, fanno sapere gli spoiler.

Ma non é tutto. Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri non si sono visti né sentiti durante tutta la settimana di questa loro reunion in studio, ad Uomini e donne. Dopo che la serata precedente la dama ha ottenuto lo screenshot di una chat che Riccardo avrebbe registrato con una ragazza di ventuno anni. “….Lui gli ha chiesto di aprire il suo profilo visto che lo aveva chiuso…”, viene anticipato delle interazioni social tra la junior e il senior, “Alla fine Riccardo è andato a prendere il telefono per far vedere i messaggi a Gianni Sperti e in effetti non c’era scritto niente di così…”.

La scelta di Gloria e Riccardo al trono over di Uomini e donne

Insomma, a quanto pare, Riccardo non avrebbe registrato nulla di compromettente online, con la sospetta fiamma 21enne. Gloria, tuttavia, non intenderebbe proseguire oltremodo la conoscenza con Riccardo. Certa, ormai, che lui si ami intrattenersi online con donne molto più giovani.

Che la conoscenza intima tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti di Uomini e donne sia, quindi, destinata a concludersi in definitiva?

