Uomini e donne, Riccardo Guarnieri prende in giro Federica Aversano?/ L’accusa

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Federica Aversano: cosa c’é dietro il plot-twist tra il trono over e il trono classico?

Riccardo Guarnieri strumentalizza il trono classico della neo tronista Federica Aversano a Uomini e donne, dopo la rottura con Ida Platano al trono over? Questo é l’interrogativo generale alla luce delle anticipazioni TV riprese da Uomini e donne classico e over tra le Instagram stories, relative alle registrazioni del dating-show tenutesi il 24 settembre 2022. Al rientro dalle vacanze estive Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembrano dare per definitiva la loro rottura a Uomini e donne, con il tarantino che dichiara di aver tentato invano un riavvicinamento estivo con la bresciana per poi scoprirsi bloccato ovunque da lei, via social e WhatsApp, un tentativo fallimentare conclusosi con una chiamata inconcludente tra i due con Riccardo che si é firmato Sconosciuto, e non solo. Ida Platano, al trono over, ha da poco avviato la conoscenza intima con la new entry al trono over Claudio, un personal trainer napoletano di 38 anni, biondo e dallo sguardo di ghiaccio, palesandosi distante ormai anni luce dall’ex Riccardo, che intanto conduce un tira e molla con la tronista in carica, Federica Aversano: dopo essersi dichiarato interessato a lei per poi fare dietrofront quando la conduttrice Maria De Filippi gli ha chiesto di scegliere se restare nel parterre del trono over o saltare al trono classico come corteggiatore -con il rischio di essere eliminato dal dating-show dalla giovane- il cavaliere ora si riavvicina ancora una volta alla casertana mandandola in confusione.

Riccardo Guarnieri si riavvicina a Federica Aversano: il J’accuse della tronista nelle anticipazioni TV di Uomini e donne

Come anticipato dal beninformato delle ultime anticipazioni TV di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate del dating show Riccardo Guarnieri si riavvicina a Federica Aversano, in occasione del dancing-moment, ovvero un ballo registrato in studio. Maria De Filippi chiede alla tronista se il tarantino l’abbia invitata al ballo e la risposta spiazza tutti: “Lei ha detto che lui ci stava provando con lei e che non é interessata a lui”. Insomma, Federica Aversano ricambia il due di picche a Riccardo Guarnieri, dopo il dietrofront di lui. Ma non é tutto, perché poi “Federica dice a Maria che secondo lei lui sta scherzando, perché se pensasse che lui non stia scherzando lo manderebbe a ‘quel paese'”.

Insomma, stando agli spoiler TV Federica Aversano accusa in un certo senso Riccardo Guarnieri di prendersi gioco di lei. Che sia in atto una strategia di riconquista di Ida Platano la condotta che ora assume il tarantino a Uomini e donne non é un’ipotesi azzardata.

