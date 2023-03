Uomini e donne, Riccardo Guarnieri scorda Ida Platano?/ Arriva Valentina: la scelta

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri riceve la corte di una new entry al trono over

Proseguono le trame di Uomini e donne, con l’appuntamento delle registrazioni TV che vedono Riccardo Guarnieri dare il via alla conoscenza con Valentina, dopo l’addio a Ida Platano. Quest’ultima, dama uscente dal trono over in coppia con Alessandro Vicinanza, sembra aver lasciato un ricordo amaro nel cavaliere. Tanto che il cavaliere Tarantino non riesce ad oggi a instaurare dei rapporti pacifici con l’ex siciliana. Tuttavia, così come riprendono le anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle registrazioni del format datate 18 e 19 marzo 2023, arriva al trono over una nuova dama interessata a Riccardo Guarnieri. Che sia giunto per il tarantino il momento di voltare pagina in amore, dopo la chiusura della lovestory con Ida Platano a Uomini e donne?

“Per Riccardo scende Valentina -anticipano anzitempo gli spoiler TV della nuova pretendente di Riccardo, che si aggiunge alle presenze nel parterre del trono over di Uomini e donne-, una ragazza di 31 anni e la tiene, ballano insieme”.

Che succede tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua?

Insomma, a quanto pare la new entry al dating show di Maria De Filippi avrebbe fatto colpo sul fascinoso cavaliere, tanto che alle nuove registrazioni in studio lui concede alla giovane pretendente un ballo, confermandola come una sua nuova conoscente intima.

Questo, mentre prosegue la ricerca d’amore al programma di Maria De Filippi anche per l’altra ex di Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua. Che la presenza di Valentina possa, in qualche modo, indispettire Roberta nei rapporti intercorrenti con Riccardo Guarnieri? Per scoprire se Valentina possa rivelarsi una “terza incomoda” tra i due storici ex TV, non ci resta che attendere i nuovi appuntamenti TV e vedere cosa accadrà alla corte fondata da Maria De Filippi, di Uomini e donne.

