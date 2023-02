Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: torna Ida Platano?/ Lui le dedica Shakira e..

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 28 gennaio 2023: Gloria Nicoletti chiude con Riccardo Guarnieri, c’entra Ida Platano

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con gli ex storici del trono over, Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che in una “reunion” TV potrebbero presto tornare protagonisti. L’ipotesi non si direbbe azzardata, dopo che Ida é uscita dalla trasmissione dandosi l’esclusiva di coppia con Alessandro Vicinanza, il cavaliere campano subentrato nel cuore della bresciana dopo la rottura con il tarantino. Come ripreso dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over, relativamente alla puntata del dating show di Canale 5 registrata il 28 gennaio 2022, Ida intende avere l’ennesimo chiarimento con l’ex storico. Questo, mentre Gloria Nicoletti, la dama con cui Riccardo ha avviato una conoscenza in assenza di Ida al trono over, é adirata nei riguardi del tarantino e sceglie di sospendere la loro liaison. Ma cosa spinge Gloria e Ida al risentimento verso Riccardo?

Uomini e Donne, anticipazioni 2 febbraio/ Esterne e baci per Lavinia Mauro

A quanto pare il tarantino, in un’intervista concessa a Uomini e donne magazine, tra il serio e il faceto ha menzionato il tormentone latin pop di Shakira – Bzrp Music Sessions Vol. 53- sul triangolo amoroso e la vendetta d’amore. Una song che riferisce al tradimento in amore che la popstar colombiana ha subito da Gérard Piqué. E nei termini di questa menzione a mezzo stampa, il cavaliere potrebbe essere tornato a parlare dell’ex Ida, quasi come a dirsi pronto alla vendetta verso l’ex bresciana, che fa ora coppia con Alessandro Vicinanza. “Hai cambiato una Ferrari per una Twingo… Un Rolex per un Casio”, grida il tormentone del cuore ferito da un ex che fattura su un tradimento subito. Insomma, Riccardo non le manderebbe di certo a dire a Ida, con delle frecciatine rivolte anche ad Alessandro, reo di aver fatto breccia nel cuore della sua ex.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: Gloria é una furia/ Spunta la chat con una 21enne

Ida Platano chiede un confronto a Riccardo Guarnieri: é reunion tra ex, a Uomini e donne? Spunta il tormentone di Shakira…

Ma, intanto, sia Ida che Gloria chiedono il “conto” da pagare a Riccardo. “Si é arrabbiata molto perchè ha rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e donne magazine menzionando la canzone di Shakira…”, sono le anticipazioni infuocate di Uomini e donne su Gloria Nicoletti che chiuderebbe i rapporti con Riccardo. Ma non é tutto. Perché, inoltre, la conduttrice “Maria De Filippi, in studio, dice che a tal proposito Ida vorrebbe parlare con lui….anche per via della canzone citata”. Che Riccardo Guarnieri accetti l’invito di Ida Platano per un confronto tra ex, magari a Uomini e donne? Che la frequentazione di Riccardo Guarnieri e Gloria sia, quindi, giunta all’epilogo? Chissà.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 28 gennaio/ Federico bacia Alice e Carola

© RIPRODUZIONE RISERVATA