Uomini e donne, Riccardo Guarnieri va via/ Maria De Filippi lo incastra

Uomini e donne, cosa accade al rientro in studio a novembre? Le anticipazioni fanno luce sull’annuncio di Riccardo Guarnieri

Prosegue l’appuntamento di Uomini e donne con il ritorno in TV previsto a novembre 2022, che stando alle annesse anticipazioni TV vede scontrarsi in un acceso confronto Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Le anticipazioni TV fornite da Blasting News, nel dettaglio, rivelano che al rientro in TV di novembre, Riccardo Guarnieri manifesta chiara e forte la sua scelta di lasciare in definitiva il programma di Maria De Filippi, dopo averne fatto parte per anni. Una decisione del tutto inaspettata, che segue all’ennesimo intervento furioso del cavaliere tra i due ritrovati ex Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Quest’ultimi, data la scelta di riprendere la loro frequentazione, proseguono il loro percorso da ritrovati ex, seppur vivendo dei momenti di crisi, soprattutto quando emerge che il cavaliere non abbia realmente chiuso in definitiva i rapporti con l’altra ex, Roberta Di Padua. Non a caso la conduttrice Maria De Filippi esorta Alessandro e Roberta ad avere un nuovo confronto che possa definire i loro rapporti, il che manda su tutte le furie Ida Platano, tanto che la dama finisce per lasciare lo studio di Uomini e donne. La dama viene poi esortata al confronto in studio con Alessandro, a margine degli strascichi della relazione con Roberta, ed é nel mezzo dell’intricato triangolo, quindi, che interviene nuovamente l’ex storico di Ida Platano, alimentando il fuoco dello scontro. Riccardo Guarnieri, spinto dall’ira, lascia lo studio, per poi dichiararsi vicino all’addio definitivo al dating show. A questo punto, Maria De Filippi incastra il cavaliere, ipotizzando a voce alta che Riccardo voglia lasciare Uomini e donne perché non riuscirebbe a sostenere il peso del ricordo dell’ex, in quanto ancora innamorato di Ida Platano. Questo, sebbene lui non voglia ammetterlo. Che sia davvero così?

Staremo a vedere, quindi, come evolverà il preannunciato poliamore di Uomini e donne, che da triangolo sembra assumere ora la forma di quadrilatero.

