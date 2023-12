Uomini e donne, Riccardo Guarnieri rientra al trono over?/ Spunta un clamoroso particolare e…

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri rientra nella trasmissione dell’amore?

Riccardo Guarnieri é tra le preannunciate re-entries alla corte dei protagonisti alla ricerca dell’amore di Uomini e donne, dove é attualmente in carica da neo-tronista l’ex, Ida Platano. É il sentiment virale nel web, lanciato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, in reazione ad una indiscrezione particolarmente bollente che spunta relativamente alla vita privata dell’ex cavaliere, storicamente protagonista alla ricerca dell’anima gemella al trono over di Uomini e donne.

Recentemente, mentre Ida Platano rientrava a Uomini e donne sedendo sulla poltrona per il titolo di nuova tronista erede al trono classico, da ex protagonista al trono degli over dove sedeva in passato la prima e sua ex parrucchiera siciliana, Riccardo Guarnieri non ha fatto rientro nella popolare trasmissione. Tra i grandi assenti alle ultime riprese di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri avrebbe avviato una frequentazione intima con una donna conosciuta lontano dallo studio del format. Motivo tra i possibili altri per cui lui avrebbe detto addio alla corte di Maria De Filippi, rinunciando ad un nuovo amore in TV.

Il particolare che avvalora l’ipotesi del ritorno di fiamma a Uomini e donne

Ma ora le dinamiche del dating show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset potrebbero evolvere, con una re-entry di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne e nel ruolo da lui storicamente coperto in passato, come cavaliere al trono over. O in alternativa nelle vesti di un inedito candidato al ruolo di corteggiatore della neo tronista e l’ex over, Ida Platano, sfruttando la contingenza del nuovo trono classico.

Le due possibilità sul preannunciato nuovo ruolo di Riccardo a Uomini e donne si profilano dal momento che Guarnieri ha tolto il segui alla presunta

fidanzata (Gabriella) con la quale ha iniziato la recente storia, conosciuta l’estate 2023 scorsa. Così come rende noto la fonte dello spoiler.

E una domanda sorge ora spontanea, mentre riesploderebbe la passione tra gli ex conoscenti intimi a Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Che Riccardo Guarnieri sia ufficialmente tornato allo status di single e possa rivelarsi tra le re-entries a Uomini e donne, anche in un possibile ruolo inedito nel tentativo per un ritorno di fiamma con Ida?











