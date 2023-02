Uomini e donne, Riccardo scorda Ida con Michela?/ É scontro con Armando: il triangolo

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri avvia una nuova conoscenza con Michela e…

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con un preannunciato triangolo che si rileva al trono over che vede protagonisti Riccardo Guarnieri e Amando Incarnato insieme a Michela. Stando alle ultime anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, relative alle registrazioni della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, datata 11 febbraio 2023, tornato al centro studio Di cardo rivela di aver avviato una nuova conoscenza, con Michela. La dama é una protagonista del trono over di Uomini e donne e potrebbe essere subentrata nel cuore di Riccardo Guarnieri in sostituzione dell’ex storica del tarantino, Ida Platano. Questo alla luce del fatto che dopo gli alti e i bassi avuti con l’altra dama over Gloria Nicoletti, Riccardo sceglie di uscire con Michela. Ma a compromettere sul nascere la nuova conoscenza intima tra Riccardo e Michela potrebbe essere Armando Incarnato, il protagonista originario di Napoli e veterano di Uomini e donne.

“Scontro tra Michela e Armando, loro si erano sentiti un mese fa, ma non si erano più poi parlati, Riccardo comunque continua la conoscenza”, svelano nel dettaglio le.esclusive anticipazioni TV. Insomma, a quanto pare, Armando Incarnato vorrebbe avere voce in capitolo al trono over, mettendo in discussione la veridicità del sedicente interesse che Michela dichiara di nutrire verso Riccardo Guarnieri. Tra Armando e Michela potrebbe esserci un conto lasciato in sospeso, in intimità. Che la dama non sia realmente interessata a Riccardo?

Nel frattempo, Ida Platano, ex storica di Riccardo Guarnieri, é fuori dalle vicende TV del dating show e prosegue lontana dai riflettori la sua lovestory avviata al trono over con il salernitano, Alessandro Vicinanza. Che la bresciana abbia trovato il grande amore della sua vita a Uomini e donne?

