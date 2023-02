Uomini e donne: Riccardo spiazza a torso nudo e Incarnato bocciato/ Che succede?

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 20 febbraio 2023: Riccardo Guarnieri vs Armando Incarnato…

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con un défilé che accende la competizione tra, i protagonisti, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. La gara tra i due maschi alpha tra i veterani che cercano l’amore. al trono over si registra al rinnovato appuntamento del dating show, datato 20 febbraio 2023. Così come anticipato da Uomini e donne classico e over, a cura di Lorenzo Pugnaloni.

Relativamente alla nuova puntata registratasi a Uomini e donne, quindi, si riapre la sfida a colpi di passi di sfilata, tra i protagonisti del trono over. “Riccardo ha fatto la sfilata a torso nudo e si è mascherato da uomo tigre” – si apprende del nuovo appuntamento over di Uomini e donne, con il tarantino che torna a sfoggiare la sua bellezza scultorea, scolpita a con sessioni di allenamento sfrenato in palestra-. Ma non é tutto. Perché, un puntata il tarantino tiene inoltre a mostrare il segreto che si cela dietro la sua bellezza fisica, rappresentato proprio dalla costanza agli allenamenti mai mancati: “Nel video di presentazione pre sfilata ha mostrato video con i pettorali mentre era in palestra”, si rileva in anticipo dei nuovi appuntamenti TV in arrivo.

E se Riccardo sembra riscuotere successo in studio, lasciando che le dame subiscano il suo fascino, lo stesso non si direbbe per Armando Incarnato, a Uomini e donne. “Durante la sfilata Armando ha fatto un discorso in napoletano molto passionale -si apprende inoltre- e ha commosso alcune dame”. Tuttavia giunge per il napoletano una notizia triste. La sua performance sembra non riscuotere il successo sperato da Armando e i suoi fan: ” non è stato compreso da Aurora Tropea che gli ha dato 4″. Insomma il voto dell’insufficienza genera il calo ponderale nella media delle votazioni per Armando Incarnato, che quindi perde quota nell’ambito della competizione in corso tra i maschi alpha a Uomini e donne.

