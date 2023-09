Uomini e Donne, Roberta Di Padua incastra Riccardo Guarnieri/ “Mi mandava fiori mentre frequentava donne…”

Uomini e donne: Roberta Di Padua smaschera il suo ex Riccardo Guarnieri

Roberta Di Padua lancia una stoccata non da poco al suo ex Riccardo Guarnieri. La dama di Uomini e Donne quest’anno ha fatto il suo ritorno in studio, nel parterre femminile, ma non ha ritrovato dall’altra parte il celebre cavaliere. Tra i due tempo fa c’è stata una storia d’amore che è proseguita anche fuori da Uomini e Donne ma che si è poi conclusa con scontri e tanta amarezza.

Quest’anno Roberta è tornata, nella speranza di trovare l’uomo giusto, mentre di Riccardo neppure l’ombra. E se molti hanno notato l’assenza del cavaliere, Roberta, nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, si è detta indifferente. La dama ha però fatto molto di più, raccontando un aneddoto che non renderà felice il suo ex.

Roberta Di Padua: “Riccardo mi mandava fiori in modo anonimo, poi…”

“Mi mandava fiori mentre frequentava due donne del parterre”, ha rivelato Di Padua durante l’intervista. Riccardo le avrebbe infatti inviato più volte fiori in modo anonimo, per poi svelare la sua identità solo a stagione di Uomini e Donne conclusa. In quel periodo Guarnieri stava frequentando Giusy e Mariangela Tregnago, motivo per il quale Roberta più che apprezzare il gesto del cavaliere lo ha visto come una mancanza di rispetto nei confronti delle altre due donne. Tra Riccardo e Roberta non c’è stato infatti alcun ritorno di fiamma successivamente: se la dama cerca ancora l’amore, l’ex cavaliere è stato avvistato di recente mano nella mano con una giovane ragazza che potrebbe essere la sua nuova fidanzata.

