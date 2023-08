Uomini e donne, Rosa Perrotta: “O così o niente…”/ Il messaggio al marito, Pietro Tartaglione

Uomini e donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia fake? La risposta social

É una delle coppie vip più discusse nel web tra quelle nate a Uomini e donne e, intanto, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione tornano al centro del gossip, in replica a chi si chiederebbe se siano protagonisti di una crisi.

I detrattori attivi via social sarebbero pronti a scommettere che i due coniugi e influencer campani siano una coppia fake -nata nella popolare trasmissione sui sentimenti di Uomini e donne, per avere consensi dell’occhio pubblico, visibilità mediatica e un tornaconto economico personali. Un pensiero a cui, ora, replicano Pietro e Rosa via Instagram, con uno stato di dominio pubblico. Un post corredato da quella che sarebbe una chiara dedica d’amore della modella destinata all’avvocato coniuge e non solo.

Il messaggio d’amore congiunto degli ex Uomini e donne

Un drone dall’alto di un volo inquadra i coniugi che sono distesi sulla sabbia di una suggestiva spiaggia, mentre i due sfoggiano una perfetta forma fisica in costume da bagno. Immagini che sembrano gridare al mondo intero l’amore di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, con una particolare caption, a corredo del post: “Non c’è un giorno in cui tu sarai al secondo posto. O così, o niente”. , si legge nel messaggio che Rosa Perrotta destina al corteggiatore conosciuto nel ruolo di tronista al trono classico di Uomini e donne. E viceversa.

Perché a corredo del post estivo congiunto della coppia vip, la medesima descrizione figura anche sul profilo Instagram dell’avvocato. Insomma, i due ex protagonisti di Uomini e donne, incuranti delle voci malevoli del web, sembrano confermarsi così una coppia di Uomini e donne fondata sul sentimento di amore autentico.

Intanto, via web inoltre il modello Sam Asghari conferma il gossip della separazione con la popstar moglie, Britney Spears.

