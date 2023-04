Uomini e donne, salta la puntata 21 aprile: che succede?/ Spunta lo speciale Amici 22

Uomini e donne sostituito da Amici 22: perché non va in onda il 21 aprile 2023

Uomini e donne si assenta dalla programmazione nei palinsesti Mediaset, il 21 aprile, per uno special TV del format fratello, Amici 22 di Maria De Filippi. Al di là della sostituzione tra i programmi in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, venerdì e quindi nella fascia oraria del dating-show, 14:45-16:10, Maria De Filippi sostituisce se stessa senza essere sostituita da terzi, dando spazio ad un appuntamento speciale di Amici 22. In vista della sesta puntata serale del sabato sera, del 22 aprile 2023, Amici di Maria De Filippi quindi intrattiene i telespettatori con un appuntamento inaspettato, prima del consuetudinario daytime giornaliero previsto nello slot in partenza alle 16:10, nel pomeridiano delle reti Mediaset.

Amici 22, Samuele Segreto: che succede dopo l'eliminazione?/ Conquista Viva Rai 2 e..

Uomini e donne torna in TV…

Ma i fan del dating show non hanno motivo di temere lo stop, se non quello temporaneamente previsto dal 21 al prossimo 25 aprile. Alla luce del ponte da lunedì 24 aprile alla Festa della Liberazione che ricade il 25 aprile, Mediaset stabilisce la sostituzione delle vicende della ricerca dell’amore e i protagonisti attivi al trono classico e il trono over con un episodio di approfondimento sullo show dei talenti Amici, probabilmente già registrato.

Luigi, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne spiazza Maria De Filippi/ "Abbiamo giocato a tennis e hai perso"

Uomini e donne tornerà, però, a intrattenere l’occhio pubblico dal 26 aprile 2023, subito dopo la fiction la messa in onda giornaliera di Terra Amara e nella sua canonica fascia oraria pomeridiana.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Nicole evita la scelta?/ La reazione alla richiesta di Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA