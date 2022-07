Uomini e Donne, Samantha Curcio “pedina” Cesare Cremonini/ Lo scatto social che…

Samantha Curcio e l’incontro con Cesare Cremonini, i dettagli

Samantha Curcio ha incontrato il suo idolo Cesare Cremonini. L’ex protagonista di Uomini e Donne è fan del cantante bolognese e per questo motivo ha deciso di mettersi sulle sue tracce. Samantha sapeva che Cesare si trovava a Maratea ed è partita dal suo paese d’origine Sapri solo per incontrare il suo beniamino e scambiare con lui quattro chiacchiere. Samantha Curcio è riuscita ad intercettare Cremonini in spiaggia e i è subito precipitata. Un incontro surreale e che ha divertito i presenti. Samantha ha scritto un post su Instagram condividendo lo scatto con Cremonini: “L’incontro col mio futuro ex marito è andato piuttosto bene”. Samantha ha poi spiegato il rapido dialogo avuto con il cantante: “Io:” mi riconosci?”. Lui:”Mmm al momento No…”. Io:” ok, buona continuazione…”Dileguata. Col cuore a mille”.

Samantha Curcio ha poi aggiunto in maniera ironica: “La ragazza del futuro non l’hai riconosciuta manco stavolta Cesare. Ora basta, io non faccio più niente anche perché di foto ne abbiamo già per l’album di famiglia. Ps: a sua discolpa posso dire che, probabilmente, stava parlando di lavoro con altre persone”. Samantha Curcio si è poi dileguata dopo aver salutato il suo cantante preferito.

Samantha Curcio attacca Alessio Cennicola, la reazione social

Samantha Curcio ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne con la scelta di Alessio Cennicola. La coppia è uscita a maggio dal dating show ma tempo dopo tra loro era già finita. I rapporti tra Samantha e Alessio sono rimasti tesi tanto che sui social i due continuano a lanciarsi delle frecciatine. Alessio è apparso qualche mese fa in un video in cui era in atteggiamenti intimi con Ilaria Melis. Rispondendo poi ai followers, Alessio aveva chiarito che con Ilaria c’era solo stata una collaborazione lavorativa. Qualcuno ha osservato che Alessio avrebbe dovuto ringraziare Samantha per essere diventato un volto popolare ma lui è sbottato: “Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne, e non di certo grazie a Samantha. Non devo ringraziare nessuno se non Uomini e Donne”.

La risposta non è affatto piaciuta a Samantha che ha replicato: “Vi spiego come funziona Uomini e Donne. Gli autori scelgono le personalità da mettere sul trono. Purtroppo per via del Covid i tronisti hanno dovuto scegliere le persone da conoscere attraverso dei video-provini, per cui mi sono stati fatti vedere dei video e tra questi ho scelto quelli che mi avevano colpita di più, tra questi il mio ex. Ora, io non sono una che dice che mi devi ringraziare. Però se seguiamo la procedura corretta è così. Anche perché le 45 troniste precedenti per le quali avevi scritto non sono state attratte dalla tua persona, però perché dopo un anno dobbiamo arrivare a questo? Per fare hype, per gli articoli? In un anno abbiamo largamente dato dimostrazione di quanto il nostro modo di essere sia diverso”.











