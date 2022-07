Samantha Curcio sbotta contro Alessio Ceniccola: “Ringraziami”/ L’ex Uomini e Donne…

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: botta e risposta per gli ex Uomini e Donne

Botta e risposta durissimo tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. Tutto è cominciato quando l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che è stato la scelta dell’ex tronista Samantha Curcio ha deciso di rispondere ad una serie di domande dei follower utilizzando l’apposita funzione di Instagram. Tra le tante domande ricevute, c’è stata anche un’osservazione di un follower che gli ha fatto notare che dovrebbe ringraziare Samantha Curcio per la popolarità ottenuta. Parole a cui Alessio ha risposto così: “Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne e non grazie a Samantha di certo. Non devo ringraziare nessuno se non Uomini e Donne”.

Le parole di Alessio sono arrivate anche a Samantha Curcio che ha così deciso di replicare a tono all’ex fidanzato. Tra le storie del proprio profilo Instagram, così l’ex tronista ha replicato amaramente.

Samatha Curcio, la dura replica ad Alessio Ceniccola

Di fronte alle dichiarazioni dell’ex Alessio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso d’intervenire personalmente sui social e, attraverso una serie di Instagram Storie, ha replicato così all’ex fidanzato: “Il programma funziona così, mi hanno fatto vedere i video provini dei ragazzi che avevano chiamato per me e tra questi ho scelto chi mi aveva colpito di più, anche il mio ex. La procedura è questa, caratterialmente non sono una che dice “mi devi ringraziare” ma se seguiamo la procedura corretta, è così. Perché arrivare a questo dopo un anno?

Samantha Curcio, poi, ha concluso così come riporta Isa e Chia: “Non è carino, lo fai per fare articoli? Siamo diversi, lo sanno tutti. Ma rimango sconvolta quando Instagram supera la realtà. Anche io faccio le box domande e non ho mai dato spazio ad altre voci. Io spero di non dover tornare più sull’argomento”.

