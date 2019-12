Uomini e Donne/ Sara Affi Fella: alcuni retroscena della Mennoia (trono classico)

Uomini e Donne non va mai in vacanza. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà dopo l’Epifania ma, i protagonisti e le loro storia, continuano ad appassionare il pubblico. Proprio per questo motivo, ieri Raffaella Mennoia, ha risposto ad una fan probabilmente troppo “polemica”, citando Sara Affi Fella e altri ex protagonisti del trono classico. “La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato. Buona domenica”, ha scritto la storica autrice sotto un enigmatico post di Instagram. Di seguito, la Mennoia ha ricevuto molte critiche e, tra gli attacchi, anche uno particolarmente lungo che tirava in mezzo Sara Affi Fella, Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo, parlando di agenzie comuni. “l’agenzia di Monte che è uguale a lui vi ha portato Sara poi ha fatto finta di allontanarla e poi lo tiene sempre e poi ormai da anni che vi portano la zia zaga, quanta gente povera che ormai la parola dignità non sa cosa sia, gente se arte ne parte e che x di più studiano tutti lo stesso copione di monte da 10 anni, mi meraviglio di voi e x di più di Maria che accetta sto schifo”, si legge.

Uomini e Donne, polemiche prenatalizie per il trono classico

Raffaella Mennoia ha smentito le insinuazioni ed ha dichiarato che l’agenzia di Francesco Monte non ha nulla a che vedere con l’arrivo di Sara Affi Fella e Cecilia Zagarrigo al trono classico di Uomini e Donne. “Non voglio proprio essere polemica ma solo precisa. Adesso ti spiego. Sara è arrivata da noi per il provino di Temptation Island e non fu portata da nessuno. Invece Cecilia è nei nostri archivi da anni e Monte non so cosa c entri in tutto questo. Però ecco solo per precisione. Ciao”. Dopo il trono di Alessandro Zarino, con tanto di scelta “lampo” e primo “no” da parte di Veronica Burchielli, proprio Sara Affi Fella si era lasciata andare ad una riflessione: “Mi rendo conto che fondamentalmente tutto quello che ho passato, tutto quello che mi sono portata addosso, ad oggi, mi rendo conto che tutto quello che è successo forse è stato un po’ tutto esagerato anche perché, vedendo quello che è successo ultimamente in tv, mi sembra che ci sono state anche altre persone che hanno fatto anche peggio di me come abbiamo visto eppure non sono state attaccate, massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se nulla fosse nel loro percorso e beati loro anche perché pare che c’è a chi è concesso e a chi non è mai concesso nulla. […] Forse sono stata troppo in silenzio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA