Uomini e Donne/ Veronica Burchielli, i disturbi alimentari: lo sfogo (trono classico)

Ha deciso di lasciare il trono e per questo ha ricevuto applausi ma anche tante critiche, eppure di queste ultime a Veronica Burchielli interessa ben poco. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne è felice perché ha seguito il suo cuore che l’ha portata tra le braccia di Alessandro Zarino. Nelle ultime ore, rispondendo alle domande dei fan, ha ammesso che tutto tra loro procede per il meglio. Ma c’è anche un altro importante argomento sul quale la Burchielli ha ricevuto tante domande e riguarda il suo rapporto col cibo e col suo corpo. In una delle prime esterne con Zarino, Veronica ammise infatti di aver avuto dei problemi in questo senso: “Non mi sono mai vista bella, ho tante insicurezze. – aveva detto – Ho avuto anche un rapporto brutto con il cibo. Magari non mangiavo per giorni, poi lo facevo e mi sentivo in colpa. Ero in sovrappeso, sembro molto sicura, ma non lo sono”.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli e i disturbi alimentari: “Ho paura a parlarne”

Di fronte alle domande di tante ragazze che le hanno chiesto di più, Veronica Burchielli non se l’è sentita di entrare nei particolari della sua storia personale, tuttavia ha voluto dare loro dei consigli. “Io ho paura a trattare questo argomento, ho paura di mandare messaggi sbagliati, e ho deciso che non racconterò la mia storia, – ha esordito la Burchielli, per poi aggiungere – ma ci tengo a dirvi: ragazze non createvi termini di paragone.” Parlare di disturbi alimentari non è cosa semplice, Veronica però tiene a chiarire che “Ogni persona che sia donna o uomo ha il suo peso, non esistono termini di paragone, se lo volete come stimolo sano per il dimagrimento ok ma anche lì non identificatevi, perché ognuno è diverso, ha un proprio stile di vita, e degli obbiettivi diversi.” Così conclude “Fatevi seguire, è sbagliato pensare che si possa fare tutto da soli, se così fosse non si avrebbero problemi. E ragazze ricordatevi di non ridurre tutto ad un numero sulla bilancia, siete tutte bellissime.”

