Uomini e Donne sospeso definitivimante?/ Raffaella Mennoia: “Ce lo chiediamo tutti”

Uomini e Donne è uno dei problemi che si è fermato per l’emergenza coronavirus. Il dating show di Maria De Filippi avrebbe dovuto fare compagnia al pubblico di canale 5 fino a venerdì 20 marzo con le puntate inedite del trono classico. Tuttavia, stando a quello che ha raccontato Davide Maggio, Maria De Filippi avrebbe deciso di sospendere in anticipo Uomini e Donne per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis a cui hanno interrotto la messa in onda delle puntate inedite di Avanti un altro nonostante siano state tutte registrate prima dell’emergenza sanitaria. I fans di Uomini e Donne si chiedono, così, cosa accadrà alle storie, in particolare a quelle del trono classico. Sara Amira, Giovanna Abate, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro erano lontanissimi da una scelta, ma il loro percorso potrebbe anche non continuare. A rispondere alle domande dei fans è Raffaella Mennoia le cui parole, però, non lasciano presagire un ritorno immediato della trasmissione.

UOMINI E DONNE, RAFFAELLA MENNOIA SUL TRONO CLASSICO: “NON SO CHE DIRE”

Difficile capire cosa accadrà a Uomini e Donne. L’emergenza coronavirus ha stravolto la vita di tutti e i palinsesti televisivi. Raffaella Mennoia, dopo la sospensione del dating show, è impegnata con la redazione di Amici e su Instagram ha cercato di rispondere alle domande dei fans che continuano a chiederle cosa accadrà al trono classico. “So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti… Ragazzi, bo? Un bacio”, ha spiegato il braccio destro di Maria De Filippi. Poi ha ammesso di non sapere assolutamente niente e di sperare che l’emergenza finisca il prima possibile: “Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così… Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma bo…”, ha concluso.



