Uomini e donne, Sossio e Ursula si sono lasciati?/ Un messaggio non lascia dubbi

Uomini e donne, prosegue a gonfie vele la lovestory tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Dopo aver appassionato i telespettatori di Uomini e donne con la loro lovestory avviata al trono over e la loro uscita di scena di coppia dal dating show di Maria De Filippi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano al centro dell’attenzione mediatica per i recenti rumor che li vedrebbero sull’orlo di una crisi d’amore. Com’è emerso nell’ultimo periodo online Sossio e la festeggiata che in questi giorni compie gli anni, Ursula, sono apparsi lontani tra loro sui social e c’è chi tra gli utenti ha segnalato che i due genitori di Bianca abbiano persino smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. particolari che hanno lasciato pensare a molti che tra i due ex Uomini e donne vi fosse in corso una crisi. Una situazione che è poi rientrata, dal momento che i due sono tornati a seguirsi via Instagram e a posare insieme sui social in una serie di post. E a mettere a tacere la voce sulla rottura della coppia è in queste ore, in definitiva, il nuovo post condiviso su Instagram da Sossio Aruta, che fa una dedica social a Ursula Bennardo, in occasione della ricorrenza festiva del compleanno dell’ex dama di Uomini e donne.

La dedica di Sossio e la replica di Ursula

Riattivatosi su Instagram, nel dettaglio, Sossio Aruta ha condiviso con il web un nuovo post, dedicato proprio alla festeggiata dell’ultimo weekend di fine giugno 2022. “A 40 si diventa donna ? Ma Tu per me sei sempre stata una grande donna, e proprio questo mi ha fatto innamorare di te , e come dice la canzone ” SI A COSA CHIU’ BELL CA PO CAPITA’ ” tanti auguri Buon compleanno amore mio @ursulabennardo”, si legge tra le righe della dedica social che Sossio lancia ad Ursula, ponendo quindi fine ai continui rumor che lo vedrebbero in crisi con la compagna e madre della figlia Bianca. E non si attendere di certo la pronta replica di Ursula, al grido di “Grazie amor”, un messaggio che l’ex dama di Uomini e donne correda con l’emoticon a forma di cuore rosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

