Uomini e donne/ Stefano risponde a Pamela: “Non sono come…” (Trono Over)

Uomini e donne è in vacanza e ci vorrà fine agosto per scoprire quando tornerà in onda e quali saranno i protagonisti del trono over e del trono classico. Ad alzare il velo su quello che vedremo saranno le prime registrazioni delle nuove puntate e, a quel punto, i fan scopriranno se Stefano e Pamela saranno ancora in tv oppure no. I due avevano lasciato il programma per conoscersi fuori e tutto era andato a meraviglia, o quasi, fino a quando non sono tornati in studio per annunciare nuovi passi avanti con tanto di anello (che poi Pamela Barretta lanciò addosso al suo fidanzato) e la presentazione in famiglia. A quel punto tutto è naufragato per via di alcune rivelazioni di Roberta di Padua su chat segrete, scambia di pensieri e di proposte, tutte cose che Pamela non ha gradito tanto da rompere con Stefano finendo poi per accusarlo sui social di questo e quell’altro.

UOMINI E DONNE: LE SCUSE DI STEFANO TORRESE

Alle parole della dama del trono over di Uomini e donne è arrivata la risposta di Stefano Torrese che, in una lunga intervista a Uomini e donne Magazine, ha rimandato al mittente le accuse spiegando che lui non è come Pamela lo ha descritto. Le accuse di Pamela non rispecchiano quello che in realtà fa e dice Stefano che adesso continua a dire la sua sui social rinnegando le accuse della sua ex e cercando di chiedere scusa alla dama per quello che è successo e per quello che ha “omesso” di raccontare. Come andrà a finire tra loro? Davvero l’intervista a Uomini e donne Magazine risolverà le cose tra loro ed eviterà a noi di rivederli in autunno in tv?

