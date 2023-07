Uomini e donne, Tina Cipollari dice addio?/ “Non ho ricevuto alcun..”

Tina Cipollari, si avvicina l’addio a Uomini e donne? La risposta alle voci malevoli

Tina Cipollari dice addio al cast dei protagonisti di Uomini e donne, il dating show sulle reti Mediaset grazie al quale la vamp TV é diventata popolare? É l’interrogativo che si solleva spontaneo per l’occhio pubblico fedele al dating show in onda sulle reti Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Questo, dal momento che ai vertici della società Piersilvio Berlusconi ha maturato la scelta di un cambiamento radicale per i suoi format, volta a massimizzare l’informazione e ad evitare il trash per ottimizzare l’intrattenimento, tra i servizi forniti. E, sulla scia dell’annessa polemica web, che vede gli spettatori contestare la non riconferma di Barbara D’Urso ai danni dei protagonisti di Uomini e donne che potrebbero invece tornare in azione nei nuovi palinsesti Mediaset a partire da settembre 2023, Tina Cipollari rompe finalmente il silenzio sulle sorti che l’attendono.

La verità di Tina Cipollari, in replica al chiacchiericcio che la coinvolge: che succede a Uomini e donne?

La popolare opinionista del programma dedicato ai protagonisti del trono over e i tronisti del trono classico alla ricerca dell’amore da oltre vent’anni, coglie l’occasione della sua apparizione all’evento targato Pride Village in seno a Padova. Incalzata sui rumor nell’ipotesi di risonanza mediatica che potrebbe vederla cedere la poltrona di opinionista di Uomini e donne a terzi, per effetto della linea editoriale “anti-trash” adottata da Mediaset, Tina Cipollari non fornisce conferma n’é smentita, dal suo canto.

“Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”, sono le dichiarazioni rilasciate a caldo, da Tina Cipollari, in occasione della nuova apparizione nello showbiz. Che l’opinionista possa non confermarsi tra i volti Mediaset, a partire da settembre 2023, resta quindi un’ipotesi non azzardata.

