Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un gavettone a Gemma Galgani/ Maurizio Costanzo difenderà ancora la dama?

Tina Cipollari vs Gemma Galgani, le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che…

Tina Cipollari ha tirato un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. E’ quanto emerge da alcune anticipazioni di “Uomini e Donne”. Si ipotizza che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale in occasione della prima sfilata della nuova edizione del trono over e che sia stata proprio questa esibizione a suscitare l’idea di Tina Cipollari di tirarle addosso un secchio d’acqua. Non è la prima volta che accade un episodio di questo tipo. Un po’ di anni fa Gemma Galgani aveva provocato Tina Cipollari e l’opinionista non era rimasta con le mani in mano preparandole un agguato. Le telecamere avevano poi mostrato la reazione di Maria De Filippi che era rimasta sconvolta. Gemma appariva completamente bagnata. In quel caso la dama torinese l’aveva presa a ridere dirigendosi poi dietro le quinte dello studio per asciugarsi.

Quando Maurizio Costanzo difese Gemma Galgani per la precedente secchiata d’acqua di Tina Cipollari…

Un gesto quello dell’opinionista di Uomini e Donne che era stato condannato da Maurizio Costanzo che aveva preso invece le difese di Gemma: “L’esempio di Tina Cipollari non è stato dei migliori, la povera Gemma Galgani si è presa una secchiata d’acqua in studio. Una situazione parecchio umiliante che l’ha ridicolizzata davanti a tutti. Di certo un comportamento non corretto da mostrare, né da seguire”. La storia però si ripete. Sembra però che stavolta la Galgani non abbia gradito il gesto della sua nemica storica che da sempre cerca di farla ragionare sulla sua situazione sentimentale.

