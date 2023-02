Uomini e donne vip ha inizio con Tina Cipollari tronista?/ La scelta

Uomini e donne vip: spunta l’ipotesi di una nuova formula dedicata ai protagonisti di Uomini e donne

Avanzano le vicende di Uomini e donne, con Tina Cipollari che segna “la scelta” a fronte della chance di diventare -in uno spin-off Uomini e donne vip- la prima tronista vip. É ormai risaputo che Tina ricopra da all’incirca un ventennio un ruolo centrale nel cast di Uomini e donne. La Cipollari, opinionista storica del dating show di Maria De Filippi, fa parlare di sé per il corteggiamento spudorato che le riserva uno dei cavalieri, tra i protagonisti alla ricerca dell’amore al trono over del format. Il che potrebbe dare vita ad uno spin off di Uomini e donne dedicato alle celebrità del suo calibro, in una formula Uomini e donne vip. Una ipotesi che, però, sarebbe presto smentita dalle ultime anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, relativamente alla nuova registrazione del format tenutesi il 13 febbraio 2023.

Le anticipazioni TV di Uomini e donne, relative alle riprese della puntata datate 13 febbraio 2023

Secondo quanto testualmente spifferato dagli spoiler TV, l’opinionista riserva, tra gli altri, un due di picche al pretendente new entry al trono classico di Uomini e donne, Ivan. E in questo, rinuncerebbe alla possibilità di poter coprire, quindi, il ruolo di primadonna e quindi tronista al dating show di Canale 5, facendo crollare una possibile versione Uomini e donne vip al debutto in TV sul nascere.

“Ivan ha preso un triplo due di picche – é quanto nel dettaglio fanno sapere le ultime anticipazioni TV, per i fedeli appassionati di Uomini e donne-, prima da Desdemona,

poi da Paola e anche da Tina (infatti il cavaliere aveva palesato il suo interesse anche per l’opinionista).

Che, quindi, il pubblico TV debba rinunciare all’ipotesi formulata a grande richiesta, di una nuova versione di Uomini e donne, in chiava Uomini e donne vip?

