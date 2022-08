Uomini e Donne Vip senza Tina Cipollari e Gianni Sperti?/ “Ecco chi prenderà il loro posto”

Uomini e Donne Vip senza gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti?

L’estate 2022 è stata orfana di Temptation Island ma Maria De Filippi sarebbe pronta a colmare questa mancanza nei prossimi mesi con un esperimento che potrebbe essere molto gradito al pubblico di Canale 5. Da mesi ormai si vocifera dell’arrivo di Uomini e Donne Vip, una versione del celebre programma con volti noti del mondo della TV e dello spettacolo, che la De Filippi affiderebbe alla collega e amica Silvia Toffanin. Il format sarebbe dunque lo stesso ma, a quanto pare, l’intero cast fisso potrebbe cambiare a favore di nuovi volti.

Gianni Sperti lascia Uomini e Donne?/ "Pronto ad un altro programma TV": l'indiscrezione

Gli storici opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti pare infatti non saranno nel cast della versione Vip del programma. Al loro posto, stando alle indiscrezioni lanciate da Funweek, Maria De Filippi starebbe pensando ad altri due nomi sempre però molto famosi ai fan del programma.

Uomini e Donne Vip: Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi nel cast?

Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero essere sostituiti da due amatissimi ex corteggiatori di Uomini e Donne. La Prima è Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante oggi diventata influencer da oltre 5 milioni di follower. L’altro nome è quello di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore poi tronista, che in studio ha trovato l’amore con Claudia Dionigi, oggi in dolce attesa. Le puntate di Uomini e Donne Vip, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero essere otto, due in onda a settimana. Ancora top secret al momento i nomi dei tronisti Vip, anche se non mancano rumor che tirano in ballo Pamela Prati e Antonio Zequila. La messa in onda, infine, sarebbe prevista per il 2023.

Gianni Sperti, flirt con ex naufraga prima di Uomini e Donne?/ Indizi social, ma...

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ "Pronta già la sostituta": l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA