Uomo accoltella passanti a Wurzburg: 3 morti, 6 feriti/ Video Germania, Polizia spara

Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno 2021, a Wurzburg, località della Baviera, in Germania, dove un uomo di colore e armato di coltello avrebbe aggredito alcuni passanti in città, uccidendone tre e ferendone 6, per ragioni ancora non meglio precisate. Questo, attualmente, è il bilancio che viene riportato dalle fonti giornalistiche tedesche, che raccontano l’accaduto ancora per sommi capi, in attesa di aggiornamenti più precisi da parte delle forze dell’ordine locali, che sono intervenute per fermare il massacro che si stava compiendo nella cittadina.

L’episodio si è verificato a Barbarossaplatz e uno dei principali network tedeschi, Rtl.de, è riuscito a mettersi in contatto con la polizia, la quale avrebbe riferito che si è svolta una grande operazione sulla superficie della piazza, senza tuttavia che vi fossero pericoli imminenti per la cittadinanza né vi fosse la possibilità che la situazione degenerasse, considerata la presenza sul posto dei poliziotti. Restano ancora da capire gli scenari legati attorno a questo momento di allucinante follia da parte dell’aggressore, che è stato poi arrestato dalla polizia, con quest’ultima che ha aperto il fuoco contro di lui.

WURZBURG, AGGRESSIONE CON COLTELLO: TRE MORTI E SEI FERITI

La situazione è stata adesso riportata alla normalità a Wurzburg, in Germania, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico nel pomeriggio odierno, colpendo in tutto 9 persone, di cui tre a morte. Le forze dell’ordine, stando a quanto riportano le testate giornalistiche tedesche, hanno sparato al killer a una gamba, ferendolo senza ucciderlo e stringendogli successivamente le manette attorno ai polsi. Così è stata posta fine a un autentico incubo, che avrebbe potuto generare conseguenze ancora peggiori rispetto a quelle che già si sono verificate, con la dipartita di tre cittadini.

Come evidenzia un tweet pubblicato dalla polizia della Bassa Franconia, durante le operazioni di cattura l’intera area di Barbarossaplatz è stata bloccata. Gli agenti hanno invitato altresì i cittadini a evitare ampiamente di recarsi in quella zona. Successivamente, sempre attraverso un altro cinguettio, è arrivato il sospirato via libera nei confronti dell’intera popolazione: “Abbiamo arrestato un sospetto”. Pare che l’uomo abbia agito da solo e non si sia avvalso della complicità di nessuno nel concepire e nel mettere in pratica il suo piano omicida.





