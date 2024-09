L’uragano Helen sta per abbattersi sulla Florida, negli Stati Uniti, e gli addetti ai lavori parlano di un evento atmosferico dalla potenza devastante. Come si legge sul sito di RaiNews, porta con se venti con una velocità fino a 225 km/H, e ha già iniziato a scaricare moltissima acqua, facendo ingrossare il livello dell’oceano di oltre sei metri in alcuni punti.

Elezioni Usa, Sondaggi: "Trump e Harris raggiungono la parità in 7 stati"/ "Pochi voti faranno la differenza"

Il direttore dell’Nbc, Mike Brennan, ha descritto l’uragano Helen senza troppi giri di parole: “Scenario che non ti permette di sopravvivere” e secondo lo stesso si verificheranno nelle prossime ore anche delle onde devastanti che spazzeranno via tutto ciò che incontreranno sul loro cammino, a cominciare da case, edifici, ma anche mezzi di trasporto e ovviamente le persone. Già migliaia le persone che sono rimaste senza corrente, a causa del blackout che il vento ha provocato: abbattendo gli alberi questi hanno travolto i tralicci della corrente, di conseguenza la popolazione è rimasta senza luce, con tutto ciò che ne consegue.

Eric Adams, incriminato il sindaco di New York “Corruzione”/ Lui: “Sono innocente e lo dimostrerò”

URAGANO HELEN A CIRCA 100 KM DALLA FLORIDA

Secondo Poweroutage.us, sarebbero un milione le case senza elettricità in Florida a causa dell’uragano Helen, e proprio per questo il presidente Joe Biden, ha invitato le persone ad ascoltare gli appelli di evacuazione, ad abbandonare la propria casa, e a prendere molto sul serio la situazione, senza sottovalutarla.

Al momento l’occhio dell’uragano Helen si trova ad un centinaio di chilometri di distanza da Tallabassee, in Florida, e procede verso nord, quindi verso la terraferma, ad una velocità di circa 39 km per ogni ora. Il diktat, per chi non vuole abbandonare la propria abitazione, è quello di rifugiarsi nella stanza più interna della propria casa, di modo da non rimanere esposti ai venti, ma chi vive in un piccolo appartamento è seriamente a rischio.

UCRAINA/ Zelensky e il suo “piano della vittoria”, una nuova mina per l’Ue

URAGANO HELEN, L’APPELLO DELLO SCERIFFO A CHI NON VUOLE EVACUARE

E’ proprio Tallabassee, una città con circa 400mila abitanti, quella più esposta, anche se secondo alcuni esperti meteo l’uragan Helen potrebbe colpire più a est delle previsioni, quindi dirigendosi verso Big Bend, una zona senza dubbio meno popolata. Particolare l’avviso diramato dallo sceriffo della contea di Taylor, che ha chiesto alle persone di scrivere il proprio nome sulle gambe o sulle braccia, nonché altre informazioni come ad esempio la data di nascita, di modo da poter essere identificati, visto che è probabile che molte persone scappino all’ultimo senza portare con se tutti i documenti, o peggio ancora, rimangano nella loro abitazione.

Le autorità federali della zona hanno comunque già organizzato delle squadre di ricerca e soccorso, con l’obiettivo di trarre in salvo tutta la popolazione. Ricordiamo che l’uragano Helen è l’ottavo della stagione, iniziata lo scorso 1 giugno 2024: secondo il National Oceanic and Atmospheric Administration, la stagione di quest’anno sarà particolarmente intensa, a causa del cambiamento climatico e delle temperature dell’oceano da record.