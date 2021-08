Uragano Ida perde potenza, ma c’è prima vittima/ Biden avverte: “Preparasi al peggio”

L’uragano Ida prosegue il suo cammino in Louisiana sbarcando a New Orleans. Costanti e violente raffiche di vento fanno tremare gli abitanti della città, che rivive ancora una volta la paura di quanto visto 16 anni fa con il passaggio di Katrina. Mentre si registra una prima vittima, una persona colpita da un albero sradicato, l’uragano sembra essersi indebolito e nelle ultime ore dagli States sono arrivate buone notizie sulla potenza. Arrivato a toccare il suolo di New Orleans come categoria 4, più forte di Katrina, Ida è stato successivamente declassato a categoria 3 e ancora 2.

Nonostante gli aggiornamenti incoraggianti, dalla Louisiana non abbassano la guardia mandando un chiaro messaggio a tutti i cittadini. A lanciare l’allarme è John Bel Edwards, governatore dello Stato americano, che ha avvertito su Twitter: “L’uragano Ida ha raggiunto la Louisiana. Trovate il posto più sicuro nelle vostre case e restateci finché la tempesta non passa. Restate al chiuso“. Intanto nel suo passaggio Ida ha già provocato ingenti danni, con quasi un milione di persone rimaste senza energia elettrica nella contea di Jefferson. L’uragano continua la sua marcia verso sud e il suo arrivo è caratterizzato da fortissime piogge che stanno provocando vaste alluvioni e innumerevoli danni di cui si avrà un quadro chiaro solo nelle prossime ore.

Uragano Ida perde potenza, Biden: “Prepararsi al peggio”

Anche se l’uragano Ida è stato declassato a categoria 2, non si può di certo stare tranquilli. Gli ospedali sono già pieni a causa del Covid, ma tutto è pronto per gestire l’emergenza che da un momento all’altro potrebbe sconvolgere la quotidianità dell’intera comunità. “Al culmine di un uragano non è possibile far uscire i primi soccorritori perché è semplicemente troppo pericoloso” ha detto il governatore Edwards, sottolineando come le condizioni meteo non permettono ancora alle squadre di emergenza di rispondere tempestivamente alle chiamate di soccorso.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, tramite un comunicato emesso dalla Casa Bianca, ha approvato la richiesta della Louisiana di dichiarare lo stato di “grande disastro federale” nel territorio. La decisone, come riporta anche la Cnn, rende disponibili fondi federali alla popolazione colpita in 25 contee. Il presidente ha poi aggiunto: “Ida è potenzialmente devastante. Preghiamo per il meglio, ma ci stiamo preparando per il peggio“. Intanto le compagnie aeree American Airlines e United Airlines hanno cancellato tutti i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Jackson, la capitale dello Stato del Mississippi.



