Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen ‘travolti’ dall’uragano Grace/ “Incredibile”

Nelle ultime ore, il Messico è stato colpito dall’uragano Grace. Partito dalla categoria 1, l’uragano ha raggiunto una potenza di numero 3 (su una scala da 1 a 5), diventando pericoloso. Proprio in quelle ore, lì in Messico, Fabio Rovazzi la sua fidanzata Karen Casiraghi (nota anche come Karen Kokeshi, se la sono vista davvero brutta. La vacanza ha infatti preso una piega inaspettata e pericolosa quando l’uragano, che ha già colpito Haiti, li ha raggiunti.

Un’esperienza che Rovazzi ha deciso di raccontare dopo una notte di paura. “Scusate se siamo spariti in questi ultimi giorni, ma ieri mattina abbiamo incontrato la nostra amica Grace, un uragano di classe 1.”, ha allora esordito il cantante, abbracciando la sua compagna, entrambi ancora visibilmente provati.

Fabio Rovazzi: “Uragano? Esperienza incredibile”

Fabio Rovazzi è quindi sceso nei dettagli, raccontando com’è andata quando l’uragano Grace è effettivamente arrivato: “È stata un’esperienza incredibile, prima era una tempesta tropicale che ha colpito Haiti dopo il terremoto facendo tanti danni, poi è arrivato qui come uragano. Quando è arrivato l’uragano noi eravamo in stanza, erano le 6.50.”

Non sono mancati danni a causa dei quali sono in atto da ore lavori per rimettere a posto le strutture: “I ragazzi dell’hotel sono al lavoro da tutto il giorno per rimontare tutto perché è volato via mezzo hotel. A livello architettonico tutto è fatto per resistere, ma vi giuro che è stata un’esperienza abbastanza incredibile. – ha quindi aggiunto il cantante, concludendo poi con ironia – Dopo aver rischiato di farci sparare nell’area 51 non poteva mancare l’uragano messicano”.

