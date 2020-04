Ursula Bennardo contro Teresanna Pugliese/ “Sossio mandala direttamente a quel paese”

Ursula Bennardo si scaglia contro Teresanna Pugliese. La compagna di Sossio Aruta, dopo aver assistito alla violenta discussione che Sossio e Teresanna hanno avuto nella casa del Grande Fratello Vip 2020, prende le difese del suo uomo esortandolo a mandarla direttamente a quel paese senza avvisarla. Tra Sossio e Teresanna non c’è molta simpatia e, nelle scorse ore, tra i due sono volate parole pesantissime. Consapevole di essere vicino all’esplosione, Sossio ha invitato ala Pugliese ad allontanarsi. “Vatti a sedere altrimenti di mando a fare in cu*o”, ha urlato Sossio. Ursula, dopo aver assistito alla scena, ha così commentato l’accaduto su Instagram e, attraverso una serie di Storie, ha chiaramente espresso il proprio pensiero. “Il mio amore che avvisa prima di mandare a fare in cu*o…Troppo dolce…” – ha scritto l’ex dama del trono over che ha poi aggiunto – “Amore quando c’è da mandare a quel paese, manda direttamente senza chiedere…”.

URSULA BENNARDO CONTRO TERESANNA PUGLIESE: DICHIARAZIONE D’AMORE PER SOSSIO ARUTA

Ursula Bennardo non perde tempo e si schiera accanto a Sossio Aruta nella lite contro Teresanna Pugliese. L’ex dama, dopo aver dato alcuni consigli al compagno, ha fatto partire il countdown per la finale del Grande Fratello Vip 2020. Sossio, infatti, è stato il primo concorrente a qualificarsi per la finale che si terrà mercoledì 8 aprile. Pur avendo fatto il tifo per Sossio dal primo giorno, Ursula non vede l’ora di poterlo riabbracciare per condividere nuovaente le giornate con lui. Vedendolo profondamente scosso per la discussione avuta con la Pugliese, la Bennardo gli ha così lanciato un messaggio d’amore a distanza contando i giorni che ancora li separano. I fans del Grande Fratello Vip 2020, tuttavia, sognano anche un confronto tra Teresanna e Ursula. Alfonso Signorini farà in modo di organizzare tutto con un collegamento Skype?



