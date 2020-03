Ursula Bennardo e Bianca, compagna e figlia Sossio Aruta/ Sorpresa al GF VIP?

Lacrime e grandi emozioni in arrivo per Sossio Aruta. Anche se è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da solo una settimana, stasera Alfonso Signorini è pronto a fargli una grande sorpresa. Pare infatti che in Casa stia per fare il suo ingresso la sua compagna, Ursula Bennardo. Come i fan della coppia ben sanno, i due hanno trovato l’amore nello studio di Uomini e Donne, e non senza grandi difficoltà. Oggi sono una coppia felice, soprattutto da quando le loro due famiglie sono ufficialmente diventate una sola. Sossio e Ursula hanno infatti avuto una figlia, la piccola Bianca, che potrebbe entrare con la mamma nella Casa per una sorpresa a Sossio.

Ursula Bennardo e la figlia Bianca nella Casa del GF VIP per Sossio?

Ad annunciare il suo imminente ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa al suo compagno, Sossio Aruta, è stata proprio Ursula Bennardo. Su Instagram, l’ex dama di Uomini e Donne ha postato un video in cui è proprio in uno dei camerini del Grande Fratello Vip e ha tra le sue braccia Bianca. “BIANCA OVUNQUE CON NOI. – scrive poi nella didascalia – Stasera tutti su canale5 @grandefratellotv. Forza Papi”, e aggiunge “Bianca ride quando le dico se vuole andare da papà al grande fratello e guarda subito la tv appena sente la sua voce. Ad un passo da te”. Un indizio che ci anticipa, dunque, che quella di stasera sarà una puntata ancora una volta ricca di emozioni e sentimento.





