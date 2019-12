Ursula Bennardo/ “Pensavo che non avrei più avuto una famiglia..” (Uomini e Donne)

Ursula Bennardo trascorrerà il Capodanno a Castellammare di Stabia insieme a Sossio Aruta, l’uomo che le ha ridato fiducia nell’amore e le ha fatto ritrovare la voglia di formare nuovamente una famiglia. Già mamma di tre figli maschi, infatti, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne non immagnava affatto che partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi avrebbe trovato l’uomo della sua vita decidendo così di diventare mamma per la quarta volta, stavolta di una bambina, la piccola Bianca. In attesa di salutare il 2019, un anno ricco di gioia, Ursula ha risposto alle domande dei followers raccontando quello che, finora, aveva tenuto per sè. “Pensavo che non avrei più avuto il coraggio di costruire una nuova famiglia e invece…”, ha risposto Ursula a chi le ha chiesto se immaginava che si sarebbe ritrovata nuovamente con un neonato tra le braccia.

URSULA BENNARDO: LA FIGLIA BIANCA, SOSSIO E…

La storia con Sossio Aruta ha ridato ad Ursula Bennardo la voglia di credere nell’amore e nel futuro. L’ex dama che è sempre stata una donna forte e determinata, a chi le ha chiesto se abbia paura che qualcosa vada storto, ha risposto: “Ho sempre avuto una forte personalità e poca paura di affrontare qualsiasi cosa, ma credo che i miei figli e ciò che ho vissuto in passato mi abbiano fortificata”. Oltre ad essere una mamma, Ursula è anche una donna che lavora. Nonostante tutto, riesce comunque a gestire tutto e a non far mancare nulla alla sua famiglia. “Non sto ferma un minuto, non me lo posso permettere. Con la buona volontà e l’amore si può fare tutto“, ha fatto sapere. Infine, l’ex dama si è lasciata andare ad uno sfogo nei confronti delle donne che non smettono di fumare. “Approfitto per dire a quelle donne che non hanno smesso di fumare in gravidanza e durante l’allattamento che si devono vergognare. Non esiste il ‘Non ce l’ho fatta’. Anche io ho sofferto all’inizio e ho voluto ogni giorno, ma non l’ho fatto per la sua salute. Prima i figli poi noi”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA