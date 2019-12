Sossio Aruta, papà innamorato di Bianca/ “Mai avrei pensato che con Uomini e Donne..”

Sossio Aruta papà innamorato della figlia Bianca. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, ha trovato l’amore. L’incontro con Ursula Bennardo gli ha dato la forza per tuffarsi nuovamente in una storia d’amore. Dopo aver superato vari ostacoli, Sossio e Ursula sono riusciti a formare insieme una famiglia. La nascita della figlia Bianca che hanno presentato al pubblico di Uomini e Donne nell’ultima puntata del trono over, ha unito ancora di più Sossio e Ursula che, oggi, hanno occhi solo per la loro principessa grazie alla quale anche le discussioni sono diminuite. Nonostante fossero entrambi già genitori, Bianca ha riempito d’amore il cuore di Ursula e Sossio che dedicano alla piccola tutto il tempo che hanno a disposizione. Il Re Leone, così, su Instagram, si è lasciato andare ad una dolce dedica d’amore non solo per Bianca, ma anche per i figli nati dalla sua storia precedente.

SOSSIO ARUTA E LA DEDICA ALLA FIGLIA BIANCA: “MAI AVREI PENSATO CHE CON UOMINI E DONNE…”

Ursula Bennardo è la donna che ha spinto Sossio Aruta a formare una nuova famiglia. Follemente innamorato della figlia Bianca, il Re Leone, su Instagram, ha tirato fuori la parte più dolce del suo carattere lasciandosi andare ad una bellissima dedica. “Mai avrei pensato che il giorno in cui ho deciso di partecipare a Uomini e Donne, poi mi sarei ritrovato con te in braccio vita mia”, scrive Sossio pubblicando due foto in cui tiene in braccio la figlia scattate nello studio del programma di Maria De Filippi. “Sei la mia terza gioia con Daniel Ciro e Diego (i figli che Sossio ha avuto da una precedente relazione). Il vostro papà, vi amo follemente”, conclude l’ex cavaliere.





